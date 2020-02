Voici comment Hela a tué Odin dans une scène supprimée de Thor: Ragnarok

Une scène supprimée du film a été filtrée Thor: Ragnarok où nous voyons une mort d’Odin aux mains de Hela très différente de ce qu’ils ont montré dans les cinémas.

Attention SPOILERS de Thor: Ragnarok. Dans le troisième épisode de Thunder God de Marvel, nous pouvons voir comment Thor (Chris Hemsworth) et Loki (Tom Hiddleston) voyage en Norvège où il est Odin (Anthony Hopkins). Il leur dit qu’il est sur le point de mourir et que cela conduira au retour de Hela (Cate Blanchett). Puis il disparaît sur la falaise et en effet quelques secondes plus tard, le méchant semble revendiquer le trône de Asgard. Après avoir détruit le marteau Mjolnir, il poursuit les deux frères le long du pont arc-en-ciel et ils se retrouvent tous les deux sur la planète Sakaar, bien qu’ils arrivent à différents moments temporaires.

Mais la scène au départ n’était pas comme ça. En fait, ils ont tué un mort très différent de Odin pour Thor: Ragnarok. Selon plusieurs rapports, c’était son propre Anthony Hopkins qui a commenté qu’il n’aimait pas cette fin pour son personnage et a décidé de la changer. Ils ont donc tourné une scène beaucoup plus épique et solennelle. C’est celui qui est venu au cinéma.

Ceci est la scène alternative.

Quand Thor et Loki ils voyagent à New York ils se rencontrent Odin errant dans les rues comme un vieux mendiant. Quand ils essaient de le ramener à Asgard, il leur dit que tout est perdu et que Ragnarok et la déesse de la mort (Hela) arrivent.

Une sorte de portail s’ouvre et Odin Il leur montre la destruction, puis il raconte Thor Qu’il s’agenouille et le nomme Roi et lui accorde tout son pouvoir. À ce moment, il apparaît Hela et tuer Odin rapidement. Alors Thor jette le marteau Mjolnir et le détruit facilement. Alors Loki il demande Skurge (Karl Urban) qui active le pont arc-en-ciel.

Quelle scène de Thor: Ragnarok préférez-vous? L’original supprimé ou celui qui est venu dans les cinémas? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. J’aime personnellement la façon dont nous avons vu les derniers moments de Odin au cinéma, beaucoup plus solennel, mais il est vrai que selon la mythologie nordique, le “père de tous” a erré dans le monde avec l’apparition d’un vieillard à barbe blanche.

