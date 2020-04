Voici comment la hyène a fait dans le film Harley Quinn: Birds of Prey

Partager

L’hyène que nous avons vue dans le film de Harley Quinn: Birds of Prey était très bien réalisée et maintenant ils ont montré comment ces scènes ont été tournées.

Bien qu’elle apparaisse peu dans le film, la hyène nommée Bruce était un gentil animal de compagnie très bien conçu, il semblait presque qu’ils avaient tourné avec un vrai animal. Mais il a évidemment un truc et Thrain Shadbolt, le superviseur des effets spéciaux pour Harley Quinn: Oiseaux de proie, montre le processus.

“La production a fait un excellent travail avec un berger allemand bien formé nommé” Varko “comme substitut de Bruce. Cela a donné à Margot Robbie un partenaire pour jouer avec, en plus de nous fournir une référence à la fois pour la performance et l’éclairage. En regardant ses interactions avec Varko, nous avons pu voir à quel point la fourrure du chien se déplaçait lorsqu’elle était caressée, ainsi que le pelage. »

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Margot Robbie a filmé ses scènes avec un berger allemand, et la hyène a été ajoutée lors de la post-production. Il est choquant de voir combien de travail a été fait pour créer l’animal.

Il est normal que l’animal apparaisse dans quelques scènes du film.

“Nous simulons les collisions des mains avec la peau, ce qui entraînerait des mouvements et des interactions supplémentaires avec la fourrure”, a ajouté Shadbolt. «Ces interactions rendues seraient encore plus adoucies dans Comp. Les vecteurs de mouvement dérivés de la fourrure sur la plaque entraîneraient davantage le mouvement dans le CGI. Pour aider à enfoncer nos doigts dans le pelage, nous avons également “trompé” un peu et utilisé de petites parties du vrai pelage du chien autour du bout des doigts pour faire correspondre l’hyène. “

«Nous devions vraiment pouvoir démontrer que les deux étaient en contact. Ce processus a contribué à rendre cela convaincant “, a-t-il conclu.

Si tout va bien s’ils font la deuxième partie de Harley Quinn: Oiseaux de proie, l’hyène Bruce a plus de scènes. Mais pour cela, vous aurez besoin de plus de budget. Puisqu’il s’agit d’un travail assez laborieux.

