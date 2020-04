Voici comment Tesla utilise des pièces automobiles pour construire des ventilateurs à coronavirus

Les ingénieurs automobiles innovants de Tesla utilisent des pièces automobiles pour faire face à leur tâche de créer des ventilateurs pour aider les hôpitaux à traiter les patients atteints de coronavirus. Si l’idée s’avère fructueuse, les ingénieurs devraient économiser à la fois du temps et de l’argent qui auraient autrement été dépensés pour essayer de s’approvisionner en installations de fabrication de véhicules qui n’auraient normalement pas été disponibles.

L’implication de Tesla dans l’effort de secours des coronavirus a été à la fois une source d’optimisme et de confusion. Le célèbre fondateur de la société, Elon Musk, a fait plusieurs déclarations troublantes sur le virus, en commençant par des commentaires sur Twitter minimisant les dangers de COVID-19. Au cours des dernières semaines, il a apparemment changé de cap et a engagé publiquement des ressources pour lutter contre la pandémie. Parmi ces engagements, il y avait une promesse de commencer à construire des ventilateurs dans les installations de fabrication de Tesla, et nous voyons aujourd’hui les premiers aperçus de cet objectif en action.

La chaîne YouTube de Tesla a publié une vidéo d’un groupe d’ingénieurs expliquant une partie de leur processus de construction. L’équipe présente certains de leurs prototypes, ainsi qu’un tableau blanc de schémas, mettant en évidence le nombre d’étapes de leur conception utilisant des pièces de véhicule Tesla réelles. La vidéo montre également des prototypes de travail, à la fois dans une configuration de base peu pratique montrant simplement le fonctionnement de la machine, et sous une forme plus compacte plus facile à imaginer existant dans un hôpital. L’équipe mentionne que ses prochaines étapes consistent à s’assurer que les ventilateurs sont faciles à assembler et à utiliser par les équipes médicales après l’expédition.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails dans le clip, l’équipe a pu montrer quelques façons innovantes d’utiliser les pièces Tesla. Le cas d’utilisation le plus simple était l’écran du tableau de bord du véhicule Tesla Model 3 utilisé comme moniteur pour vérifier les schémas respiratoires d’un patient. L’ingénieur a démontré, en temps réel, comment les graphiques de type ECG sur le moniteur du modèle 3 fluctueraient pour indiquer des perturbations du débit d’oxygène. Le système utilise l’ordinateur d’infodivertissement du modèle 3, qui contrôle les fonctions du véhicule de la voiture, pour donner à l’utilisateur plus de moyens de manipuler la fonction du ventilateur. De plus, le flux d’air est acheminé par les mêmes chambres de mélange que celles vues sur les véhicules de Tesla, puis surveillé par les mêmes capteurs également.

L’équipe semblait enthousiasmée par la tâche à accomplir, malgré le port de masques qui masquaient leurs expressions. Il est difficile de dire quand un prototype commencera des tests dans le monde réel, mais, selon ce qui est dans la vidéo, les fonctions de base sont déjà en place. Comme la plupart des prototypes Tesla, ce n’est pas vraiment joli en ce moment, mais c’est efficace. Nous ne sommes peut-être pas loin de pouvoir dire Tesla sauvé des gens du coronavirus.

