Voici dans quel ordre regarder les films The Conjuring – le marathon parfait pour les fans d’horreur! – HITC

Envie d’une frénésie d’horreur? Eh bien, voici dans quel ordre regarder les films The Conjuring.

Quel est votre film préféré de la série The Conjuring?

Nous soutenons sans réserve que The Conjuring de 2013 reste toujours le plus satisfaisant et le plus impressionnant du groupe. L’impact qu’il a eu sur la sortie a été énorme, et bien sûr, il n’a pas fallu longtemps aux suites et aux retombées pour nous parvenir.

Globalement, il y a sept entrées dans l’univers cinématographique de The Conjuring, dont une huitième devrait nous arriver plus tard en 2020.

Comme ils se déroulent dans le même univers, il est satisfaisant de les regarder tous dans un marathon, mais comme vous le savez, les voir par ordre de date de sortie ne peint pas exactement un portrait chronologique.

Donc, si vous prévoyez de vous asseoir et de vous livrer à un jour ou deux d’horreur, nous sommes là pour vous!

Voici dans quel ordre regarder les films The Conjuring en

Si vous êtes prêt à regarder les films The Conjuring dans l’ordre chronologique, voici comment l’aborder:

Annabelle: Création (2017) dir. David F. Sandberg

La nonne (2018) dir. Corin Hardy

Annabelle (2014) dir. John R. Leonetti

Annabelle rentre à la maison (2019) dir. Gary Dauberman

The Conjuring (2013) dir. James Wan

La malédiction de La Llorona (2019) dir. Michael Chaves

The Conjuring 2 (2016) dir. James Wan

Et qu’en est-il de The Conjuring 3?

La conjuration: le diable m’a fait le faire

C’est vrai, le titre officiel est The Conjuring: The Devil m’a fait le faire.

Sa sortie est actuellement prévue pour le 11 septembre 2020, mais en raison de la situation actuelle, il est possible que nous puissions voir la sortie en salles du film reportée.

Fait intéressant, James Wan n’est plus dans le fauteuil du réalisateur, ayant dirigé les deux versements précédents. Cette fois, Michael Chaves dirige. Sonner des cloches?

Eh bien, il a dirigé le versement susmentionné La malédiction de la Llorona. Donc, il connaît déjà le ton de la série et l’accent mis sur les peurs. Cela dit, en revanche, Patrick Wilson (qui incarne Ed Warren) a informé les fans de s’attendre à quelque chose d’un peu différent cette fois-ci…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Patrick Wilson et Vera Farmiga dans The Conjuring 3



S’adressant au Hollywood Reporter, Patrick a déclaré: «Le processus [of making the film] était fantastique, et c’est une sensation très différente. Ce sont toujours les mêmes os; c’est toujours Ed et Lorraine. Encore une fois, nous poussons nos personnages dans des endroits où ils ne sont pas allés, mais le film sera un très bel ajout car c’est définitivement une bête différente. Jeu de mots volontaire.”

Bien sûr, l’actrice de Lorraine Warren, Vera Farmiga, est également très enthousiaste à l’idée de revenir explorer le couple emblématique de l’écran: «… n’importe quel jour pour bavarder avec ce gars [Patrick Wilson] et faire des bêtises sur le plateau est une bonne journée pour moi. Et j’adore jouer ce personnage, vraiment. Je fais. C’est une femme qui vit son potentiel. »

Elle a ajouté: «Pour être honnête avec vous, dans ce climat de dissensions, de rancune et de division, j’aime montrer leur unité et leur proximité et leur unité. C’est quelque chose de spécial pour moi. “

C’est aussi quelque chose de spécial pour les fans. Nous avons hâte de le voir!

Dans d’autres nouvelles, Twin Creator offre de l’espoir pour la saison 2.