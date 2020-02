Voici les opérations de fuite vides de Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege a dévoilé sa nouvelle mise à jour intitulée Operation Void Edge, et un utilisateur de Reddit a divulgué des informations concernant deux nouveaux opérateurs. L’opération Void Edge est la première mise à jour de l’année 5, et ces deux opérateurs seront les premiers de six qui seront dévoilés tout au long de l’année. L’année 5 commence le 16 février.

Il y a eu plusieurs fuites précédentes qui ont suggéré qui seront les nouveaux personnages de Operation Void Edge. Les deux personnages ajouteront de nouvelles capacités à Rainbow Six Siege qui bouleverseront probablement la façon dont le jeu est actuellement joué. Le personnage masculin Oryx serait un attaquant lourd qui pourra charger à travers les murs mous et assommer les autres joueurs sur son chemin. Le personnage féminin Yana, d’autre part, est un attaquant plus rapide qui sera capable de contrôler un hologramme pour tromper les ennemis. D’autres fuites ont suggéré des choses comme les interdictions de carte et les retouches de personnages à venir avec l’année 5.

L’utilisateur de Reddit / u / UbimanCZSK (via Windows Central) a publié une illustration fuite de la nouvelle mise à jour qui montre à quoi ressembleront les deux nouveaux personnages. L’image s’aligne très bien avec ce que les fuites précédentes ont déclaré en ce qui concerne Oryx et Yana. Le personnage masculin de l’image est plongé dans une pose de charge alors que des particules de matériau flottent derrière lui. Le personnage féminin est entouré de circuits et d’autres effets de science-fiction. Avec des images qui suggèrent les capacités précédemment divulguées, ces personnages pourraient très bien être Oryx et Yana.

L’année 5 s’est avérée très différente des saisons précédentes. Jusqu’à présent, chaque année de Rainbow Six Siege a ajouté huit nouveaux opérateurs pour que les joueurs puissent jouer, et la passe de saison a donné aux joueurs 600 crédits à dépenser comme bon leur semble. Au cours de la cinquième année, les joueurs auront deux opérateurs de moins à choisir et ne recevront aucun crédit avec leur achat de passe de saison. Plusieurs fans ont été contrariés par le fait que la passe de saison coûte le même montant que d’habitude, mais leur donne moins de contenu qu’ils ne le sont habituellement. Cette nouvelle année introduit également une passe de bataille qui déverrouille des articles cosmétiques et coûtera 1 200 crédits.

La réaction des fans à Rainbow Six Siege n’a pas toujours été positive. L’insistance persistante du jeu à pousser la monétisation a mis en colère les fans qui aiment jouer au jeu. Malgré cela, les joueurs semblent toujours aimer jouer à Rainbow Six Siege, car le nombre d’opérateurs donne au jeu une grande diversité. Bien que la réponse à certains des personnages les plus récents ait été terne, Oryx et Yana pourraient donner à Rainbow Six Siege la possibilité de revenir dans les bonnes grâces de ses joueurs.

Rainbow Six Siege peut être joué sur PC, Xbox One et PlayStation 4.

Source: / u / UbimanCZSK (via Windows Central)

