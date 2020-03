Voici Neal Scanlan, technicien effets spéciaux de la série sur Cassian Andor

Après l’arrivée de Disney + en Espagne et avec elle le lancement de la série ‘The Mandalorian’, la plateforme continue de travailler sur l’avenir de Star Wars. Alors que la production de la série sur Cassian Andor (joué par Diego Luna) n’a pas commencé en raison du coronavirus, Neal Scanlan, artiste britannique d’effets spéciaux et maquilleur connu pour son travail sur la suite de Star Wars triloga, continue de travailler sous les mesures de confinement habituelles.

Lors d’une interview avec Movieweb, Scanlan a parlé du travail qu’il fait avec les créatures et les personnages de la nouvelle série. Le technicien a expliqué que cette série est l’occasion de reprendre certains des êtres créés pour “ Star Wars: The Rise of Skywalker ” et d’autres films de la série qui, pour une raison ou une autre, ne se sont pas retrouvés sur grand écran.

“Ce qui est drôle à ce sujet, c’est que, à bien des égards, je ne pense pas que ce soit différent de travailler dans un film. Ce sont les mêmes conditions créatives dans chaque département. Nous avons également un arriéré de personnages. Beaucoup de personnages que nous avons créés pour tous les films ne l’ont pas fait. dans le montage final, c’est le processus d’un film. Il y a cette merveilleuse deuxième chance de ramener certains des personnages que nous avons créés et de les faire entrer dans cette nouvelle histoire. Je pense que ça va être formidable. C’est une deuxième chance pour tout en un sens, il ne sera pas diminué dans son niveau de qualité ou dans le niveau de choses que nous allons essayer de réaliser.

La série est toujours sans titre pour suivre les aventures de l’espagnol rebelle Cassian Andor, pendant les années de formation de la rébellion et avant les événements de “Rogue One”. Une série de spas passionnants qui montrent des missions audacieuses pour ramener l’espoir dans une galaxie sous les griffes d’un empire impitoyable.

Confirmé le retour d’Alan Tudyk en tant que droïde impérial K-2SO, Stephen Schiff, producteur exécutif de “ The Americans ”, pour être le showrunner de ce qui sera la deuxième série de Star Wars pour la chaîne après “ The Mandalorian ”, de Jon Favreau. De son côté, Tony Gilroy, qui a participé au scénario de “Rogue One. A Star Wars Story”, fera partie de l’équipe créative de cette série qui espère commencer la production l’automne prochain.