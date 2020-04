Voilà comment ils ont guéri la folie du Joker

Le Joker est l’un des super méchants les plus méchants de tous les temps, mais un membre de la Justice League a guéri une fois sa folie.

Sans aucun doute, Joker Il est l’une des personnes les plus folles et les plus tordues de l’histoire de la bande dessinée de super-héros. Le méchant de Batman fera de son mieux pour exécuter un plan tandis que son esprit tordu le poussera à faire des choses folles. Mais, un membre de la Justice League a la capacité de guérir son esprit.

Dans JLA # 15 (1998) par Grant Morrison, Gary Frank, Howard Porter, Greg Land, John Dell, Bob McLeod, Pat Garrahy et Ken Lopez, l’équipe de méchants connue sous le nom d’Injustice Gang (The Band of Injustice) est en conflit direct avec le Justice League. Lex Luthor utilise la pierre philosophale qui déforme la réalité pour contrôler l’extraterrestre Jemm et combattre les héros. Après avoir vaincu Luthor, la JLA tente de renvoyer l’article à Metron (l’observateur) révèle cependant que la vraie pierre est entre les mains du Joker.

Comment retirent-ils la pierre des mains psychotiques du prince clown du crime? Réponse: Une petite manipulation mentale.

Joker utilise la pierre pour créer des tremblements de terre massifs sur Terre dans le but de créer un «sourire de dix mille milles (16093,44 kilomètres) de l’Amérique du Sud à l’Asie Mineure. Lorsque le méchant promet de provoquer plus de destruction, Martian Manhunter (Détective Marciano) utilise ses pouvoirs télépathiques pour manipuler le cerveau du méchant. Joker guérit soudain de sa folie et se demande “Qu’est-ce que j’ai fait de ma vie?” et il dit “il a été fou … mon Dieu, qu’est-ce que j’ai fait?”

Le détective Marciano parvient à faire sortir une partie de l’humanité du cerveau de Joker. Cependant, la manœuvre n’est pas permanente car le héros décrit l’esprit du Joker comme une “tempête qui fait rage”.

Lorsque Joker déplore qu’il doive réparer tous les dégâts qu’il a causés, Flash lui prend rapidement la pierre philosophale et la rend à Metron. Enfin, la folie du Joker n’a été guérie que temporairement. Mais, le fait que le détective Marciano puisse réécrire son cerveau afin qu’il lui reste encore de l’humanité était quelque peu choquant. Joker est souvent décrit comme ayant une psyché complètement délogée, mais dans ce cas, le détective Marciano a accédé à une partie de son cerveau pour la changer afin qu’il ne soit pas du tout un méchant. C’est dommage que le cerveau de Joker soit comme une tempête qui fait rage et ne puisse pas être réparé de manière permanente, car cela signifie qu’il ne pourra jamais avoir son moment de rédemption.