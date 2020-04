Voilà comment le calendrier de sortie de Disney en Espagne a été par COVID-19

Le COVID-19 faisant le tour du monde, Disney a dû retarder la sortie et la production de ses films. De cette façon, nous vous montrons ici comment s’est finalement déroulé le calendrier de lancement en Espagne.

Disney Espagne vient d’annoncer les changements de son calendrier en raison de la crise des coronavirus, libérant complètement la possibilité de voir les premières dans les salles de cinéma jusqu’à fin juillet. Mulan, qui devait être la grande première ce printemps avec Black Widow, sera le premier film du studio à arriver., et il le fera le 24 juillet, en espérant qu’à ce moment-là, la situation dans le monde est en parfait état ou bien mieux. Bien sûr, ils préviennent que toutes ces dates peuvent changer si nécessaire.

Comme d’habitude dans les dates de l’univers cinématographique Marvel, Veuve noire retardé sa sortie comme aux États-Unis, mais en Europe, nous le verrons quelques jours avant, en particulier le 30 octobre cette année. Pour sa part Les éternels arrive, comme en Amérique du Nord, qui sortira en 2021.

Du calendrier ils tombent Les nouveaux mutants, l’histoire personnelle de David Copperfield et Antlers: Dark Creature, en plus d’Artemis Fowl, mais de ces derniers ils ne préviennent pas de leur passage à Disney + (bien que ce sera très probablement, quelque chose qu’ils ont déjà confirmé pour les États-Unis). Concernant Âme, de Pixar, retarde également sa sortie dans notre pays, mais pour l’instant il n’a pas de date fixée. Aux États-Unis, il arrive en novembre. Également hors de la liste, pour l’instant, Raya et le dernier dragon, le plus récent de Disney Animation, dont la sortie en Amérique du Nord est prévue pour mars 2021.

Les premières en Espagne après le coronavirus

Mulan: 24 juillet 2020

Empty Man: 7 août 2020

The One and Only Ivan: 21 août 2020

The Beatles: Get Back: 4 septembre 2020

The King’s Man: The First Mission »: 18 septembre 2020

Mort sur le Nil: 9 octobre 2020

The French Dispatch: 23 octobre 2020

Black Widow: 30 octobre 2020

Tout le monde parle de Jamie: 6 novembre 2020

Deep Water: 13 novembre 2020

Free Guy: 11 décembre 2020

West Side Story: 25 décembre 2020

Soul: Pas de date de sortie

Le dernier duel: 8 janvier 2021

The Eternals: 12 février 2021

Ron’s Gone Wrong: 26 février 2021

Bob’s Burgers: The Movie: 9 avril 2021

Cruella: 28 mai 2021

Croisière dans la jungle: 6 août 2021

En attendant, vous pouvez commencer à profiter de Disney + qui est déjà disponible dans notre pays. Et, si vous en avez envie, regardez le film Splash; que le producteur a décidé de censurer une scène d’une manière très étrange et drôle.