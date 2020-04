Voilà comment The Amazing Spider-Man 3 serait

Le film The Amazing Spider-Man 3 devait culminer la trilogie où l’on aurait vu le groupe des méchants des six sinistres.

Quand il Univers cinématographique Marvel Cela commençait, mais il déferlait déjà dans les cinémas du monde entier avec des films Iron Man, Captain America, Thor ou Les Vengeurs, SONY a sorti une nouvelle franchise Spider-Man avec Andrew Garfield. Les résultats n’ont pas été comme prévu et n’ont donc jamais été obtenus L’incroyable Spider-Man 3. S’ils terminaient la trilogie, nous aurions vu les six sinistres. Une idée qui peut maintenant aller de l’avant avec Peter Parker de Tom Holland.

L’acteur Dane DeHaan (Valériane et la Cité des Mille Planètes, Chronique) a joué Harry Osborn / Gobelin vert Et maintenant, il a expliqué que le saut du héros dans l’univers cinématographique Marvel a ruiné les plans de L’incroyable Spider-Man 3 où les six revendications seraient incluses.

“Je pense qu’il est assez évident que tout le monde se préparait à une situation contre les Six Réclamations et il était certainement question de faire tout cela avant que toutes les choses Disney et Marvel ne se produisent.” Je ne peux pas vous dire que je sais précisément ce que ça allait être. Je sais juste qu’il y aurait certainement eu une équipe sur les six épaves. Et Green Goblin et Harry Osborn auraient été impliqués. »

Les méchants peuvent faire une apparition de film à tout moment.

Même si L’incroyable Spider-Man 3 Cela ne s’est jamais produit, cela ne signifie pas que les six incidents ne vont pas tourmenter Peter Parker dans un avenir proche. Depuis qu’ils ont présenté des méchants comme Le vautour, Shocker, Scorpion y Mysterio qui peut rejoindre Venin ou Morbius. Ainsi, ils pourraient unir les films Marvel avec les films SONY. Quelque chose qui s’est déjà produit brièvement lorsque Adrian Toomes (Michael Keaton) est apparu dans la bande-annonce de Jared Leto Morbius.