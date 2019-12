Voir, c'est tricher. Bande-annonce espagnole de «The Capture»

Starzplay a publié la bande-annonce espagnole de «La capture», selon la version officielle, "un thriller de surveillance en six parties qui analyse un monde problématique de fausses nouvelles et les capacités extraordinaires des services de renseignement".

Dans "l'ère post-vérité", pouvons-nous vraiment croire ce que nous voyons? Lorsque la condamnation du soldat Shaun Emery (Callum Turner) est révoquée pour meurtre en raison de preuves vidéo défectueuses, il a repris sa vie d'homme libre avec sa plus jeune fille. Mais lorsque peu de temps après, des images incriminantes de caméras de sécurité d'une nuit à Londres sont révélées, sa vie prend une tournure choquante et il doit à nouveau lutter pour sa liberté.

Le cas de Shaun est confié à l'inspecteur Rachel Carey (Holliday Grainger), qui se rend vite compte que la vérité peut être une question de perspective: doit-elle faire confiance à Shaun Emery?

«La capture» a été créé, écrit et réalisé par Ben Chanan, peut-être pas par hasard responsable de la direction de tous les épisodes de la 2 saison de «Les disparus», avec laquelle cette production palpitante de Derek Ritchie partage un goût similaire pour les rebondissements.

La série, qui a été créée dans notre pays le 2 janvier 2020, présente la production exécutive de David Heyman, Rosie Alison et Tom Winchester pour Heyday Television, Tom Coan pour NBC Universal International Studios et Ben Irving pour BBC One.

Cavan Clerkin, Ben Miles, Paul Ritter, Sophia Brown, Famke Janssen, Ginny Holder et le grand Ron Perlman complètent la distribution de cette production publiée par BBC One au Royaume-Uni, avec un grand succès des critiques et du public, entre septembre et octobre de cette la même année.

