Volé par ma mère: la première de l’histoire de Kamiyah Mobley – Blackfilm

Robin Roberts et Niecy Nash étaient parmi les stars qui ont assisté à la première de Volé par ma mère: l’histoire de Kamiyah Mobley Lundi soir au Paley Center for Media à New York.

Il s’agit du premier film sous Robin Roberts Presents, des Rock’n Robin et Lincoln Square Productions que LIFETIME a mis au vert. Roberts a été présenté pour la première fois cette histoire sur GMA il y a trois ans et elle voulait donner Mobley une plateforme pour partager son histoire de résilience. Les stars de cinéma Niecy Nash (Quand ils nous voient), Rayven Ferrell (The Hate U Give), et Ta’Rhonda Jones (Empire) et a été réalisé par Jeffrey Byrd et coulé par Tracy «Twinkie» Byrd.

Robin Roberts a modéré une conversation avec le casting et le réalisateur après la projection et nous avons eu la chance d’entendre ce que la réalisation de ce film signifiait pour eux. Comme Nash a expliqué: «C’est la seule fois que nous voyons cela à travers les lentilles de Kamiyah.» Bien que l’histoire elle-même soit déchirante pour toutes les personnes impliquées, il s’agit toujours d’une histoire de deux familles qui aiment Kamiyah Mobley.

Dans le film, Nash joue Gloria Williams, la kidnappeuse condamnée, qui a volé Kamiyah le 10 juillet 1998 dans un hôpital de Floride quelques heures seulement après sa naissance. Certains se demandent peut-être à quel point Nash est bien dans ce rôle dramatique, mais elle tient à dire: «Les gens qui peuvent vous faire rire peuvent vous faire pleurer. Ce n’est pas toujours l’inverse. Souvent, il y a des gens qui sont si drôles, mais derrière le drôle est la douleur et c’est la raison pour laquelle cela peut se traduire dans un autre espace et un autre endroit. ” Nash a tiré son point commun de la violence domestique dont elle a été témoin de la mort de sa propre mère. Prendre des décisions dans un lieu douloureux est l’une des raisons Nash a pu se pencher et essayer de comprendre comment Gloria Williams est entrée dans un hôpital et en est sortie avec le bébé de quelqu’un d’autre.

La déclaration la plus profonde de la nuit est venue de Nash comme elle nous l’a rappelé, “Chaque femme a une histoire et elles ne finissent pas toutes dans la gloire. Personne ne gagne. J’espère que tout le monde prie pour eux. Il y a encore beaucoup de souffrance. “

Kamiyah Mobley a passé du temps à parler avec Ferrell et visité le plateau à Vancouver, Canada. À juste titre, Ferrell a exprimé une certaine hésitation à la rencontrer et à lui parler de ses sentiments liés à l’histoire de sa vie. Elle ne voulait pas lui faire revivre une expérience qui pourrait être inconfortable. La visite s’est avérée facile car Ferrell l’a exprimé, «Nous nous entendions très bien et elle m’a mis à l’aise.»

Robin a ensuite déménagé Jones, qui incarne Shonara Mobley, la mère biologique. Nous avons l’habitude de la voir dans des rôles amusants et impertinents, mais elle conquiert un nouveau territoire en sortant de la boîte avec ce sera son premier rôle dramatique. Elle a reçu une énorme salve d’applaudissements de la part du public, ce qui témoignait de la façon dont elle décrivait bien la mère de naissance. Jones expliqué, «Je ne sais pas ce que c’est que d’être mère et je ne sais pas ce que c’est que de perdre un enfant, mais je sais ce que c’est que de perdre un être cher. J’ai perdu mon frère en avril 2014 et je l’ai utilisé pour chasser l’émotion que vous avez vue à l’écran. »

L’équipe de Robin Roberts a également produit un documentaire qui suivra le film et mettra en évidence où elle est maintenant et à quoi ressemblait la vie.

Le 18 janvier 8 / 7c, LIFETIME diffusera Stolen By My Mother: The Kamiyah Mobley Story.

