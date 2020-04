Voleur Un. Un personnage important allait être un agent double

Aujourd’hui, nous découvrons qu’un personnage de ROGUE ONE: A STAR WARS STORY a été initialement créé pour être un agent double de l’Empire

Un personnage principal de Rogue: une histoire de Star Wars Il a été mis en place dans le film pour être un agent double, et si cela s’était produit non seulement Rogue One aurait radicalement changé, mais aussi une série télévisée à venir à Disney +!

Rogue One: A Star Wars Story a subi des modifications majeures qui ont changé tout l’acte final, mais les scénaristes du film ont maintenant révélé un changement assez important qui s’est produit lors de la transition de la page à l’écran. Nous ne savons pas exactement quand cela s’est produit, mais Gary Whitta et Chris Weitz ont fait une révélation étonnante lors d’une récente interview avec IGN.

Ils expliquent que le plan original était que Cassian Andor soit un agent double travaillant pour l’Empire. “J’ai toujours été censé être engagé”, a révélé Weitz. “Dans la version de Gary et la mienne, j’ai été sérieusement compromise.” Whitta ajoute: “Il était un agent double.”

Fait intéressant, les écrivains expliquaient que le meurtre des membres de la famille d’Andor aux mains de Saw Gererra était ce qui l’avait amené à aider l’Empire. “Pendant longtemps, il a travaillé pour l’Empire”, explique Weitz. “Je pense que c’est une des raisons pour lesquelles j’ai ajouté, c’est que j’avais perdu les personnes qui avaient été tuées par Saw Gererra. Et tout ce qu’il voulait de l’Empire, c’était le feu vert et la capacité de tuer Saw Gererra, plutôt que Galen Erso. “

Et ce genre de transfiguration le long des lignes, après moi et Gary, en un officier du renseignement voyou qui avait fait des choses terribles. Et ici, il choisit de ne pas le faire. ” “C’était un soldat rebelle qui travaillait secrètement pour Krennic”, a poursuivi Whitta. «Mais ensuite, quand il s’est approché de Jyn et s’est rendu compte que l’Empire avait construit cette arme, il a dit:‘ Je ne me suis jamais inscrit pour ça! Je ne me suis pas inscrit pour tuer des planètes! “Il change d’avis et se tourne vers le côté rebelle. Mais c’est après qu’ils l’ont dénoncé comme espion. Et à ce stade, dans le troisième acte, il doit regagner la confiance de Jyn. »

«C’était amusant, tout était intéressant. Je pense qu’ils ont filmé certaines de ces choses depuis le début. Mais je pense que cette version a fini par être plus nuancée et intéressante. “

Il est intéressant d’entendre que certaines de ces scènes ont été filmées, et cela montre seulement combien de changements ont été apportés pendant leur réalisation. Si Andor avait fini par être révélé comme un espion pour l’Empire, vous devez croire que la série Cassian Andor venant à Disney + aurait été encore plus intéressante que de le voir devenir un rebelle.

