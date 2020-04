Votre dernier voyage? Bande-annonce “Trip to Greece”

IFC Films a sorti la bande-annonce nord-américaine de ‘Le voyage en Grèce», quatrième et dernier épisode de la série de la BBC« The Trip »qui présentera une fois de plus le retour de Steve Coogan et Rob Brydon en tant que versions fictives d’eux-mêmes. Avec une première américaine prévue pour la VOD le 22 mai, la bande-annonce nord-américaine est disponible ci-dessous.

Quand Ulysse a quitté Troie, il lui a fallu dix ans pour rentrer chez lui à Ithaque. Steve et Rob n’ont que six jours pour leur odyssée personnelle sur «The Trip to Greece». En chemin, ils discutent de la tragédie et de la comédie, de l’astronomie et de la biologie, du mythe, de l’histoire, de la démocratie et du sens de la vie. Avec des endroits comme: le temple d’Apollon à Delphes, l’ancienne agora d’Athènes, le théâtre antique d’Épidaure, l’île unique d’Hydra, les grottes de Diros, le palais de Néstor, la forteresse de Niokastro à Pilos et l’ancienne Stagira, ainsi que de nombreux tournages dans des restaurants et des hôtels à Athènes, Hydra, Lesbos, Chalkidiki, Pelion, Kavala et dans le Péloponnèse.

Le film est à nouveau écrit et réalisé par Michael Winterbottom, qui a récemment co-coïncidé avec Coogan dans la satire “Greed”. Produit par Melissa Parmenter, le film devait faire ses débuts aux États-Unis au Tribeca Film Festival avant d’être annulé.

Comme les trois premiers premiers épisodes de la série “ The Trip ”, le troisième d’entre eux encore inédit dans notre pays (bien qu’il se déroule en Espagne), ce film est également sorti en série télévisée de 6 épisodes dans le Royaume-Uni en mars et une fois de plus, il est également sorti en tant que film.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.