Vous devez diriger l’adaptation de «Porgy And Bess»

Bien qu’il soit principalement connu pour sa version théâtrale créée par George Gershwin en 1935, «Porgy And Bess» Il s’agissait initialement d’un roman de DuBose Heyward de 1925. Après avoir subi plusieurs adaptations, le réalisateur de «Mudbound», Dee Rees est désormais en charge d’une nouvelle version cinématographique de ce portrait de la vie d’une communauté noire dans le sud des États-Unis.

L’histoire se déroule dans les bidonvilles de Charleston, SC. Là, à Catfish Row, un mendiant handicapé du nom de Porgy tente de sauver Bess de sa violente amante Crown et d’un trafiquant de drogue qu’ils connaissent sous le nom de Sportin ‘Life. Otto Preminger a transformé cette histoire en un film oscarisé en 1959, avec Sidney Poitier jouant Porgy et Dorothy Dandridge comme Bess.

“Porgy And Bess est, par essence, une histoire d’amour”, a déclaré Rees à Deadline. “Je suis donc très excité de relever le défi de la matière steiconique et d’amener cette histoire d’amour inhabituelle dans un lieu et un moment de résistance. Avec l’aide d’une excellente équipe artistique, ma vision est d’inverser cette société et de déplacer les personnages de un paysage fictif vu principalement de l’extérieur vers un véritable paysage, avec de vraies racines historiques et culturelles. “

Irwin Winkler étant le producteur de cette adaptation dont le travail théâtral s’est rapidement imposé sur les scènes du monde, malgré quelques difficultés initiales. En ce qui concerne le dernier travail de Rees, c’est ‘Son dernier souhait’, un film avec Anne Hathaway, Ben Affleck et Willem Dafoe qui arrive à Netflix le 21 février.