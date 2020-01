Vous êtes destiné à ms. Bande-annonce «Dispatches From Elsewhere»

AMC a sorti le deuxième et dernier trailer de «Dépêches d’ailleurs», la nouvelle série prometteuse de coupe fantastique de la chaîne nord-américaine à sortir aux États-Unis le 1er mars prochain.

Jason Segel est le créateur, protagoniste et au moins également scénariste et réalisateur du premier des dix épisodes de cette production AMC Studios, Scott Rudin Productions et Stalwart Productions qui présente Mark Friedman (“ Wayward Pines ”) comme showrunner.

Une production qui suit officiellement “un groupe de gens ordinaires qui tombent sur un puzzle caché derrière le voile de la vie quotidienne. Un groupe que les gens qui découvrent peu à peu que ce mystère est beaucoup plus profond qu’ils ne l’avaient imaginé ..” . “

Richard E. Grant, Sally Field, Eve Lindley, Andre Benjamin et Eve Lindley complètent le casting principal de cette fiction inspirée d’histoires et de contenu original créé par Nonchalance pour une série connue sous le nom de “Games of Nonchalance”.

