VOUS explique pourquoi la saison 2 a déménagé à Los Angeles | .

Netflix VOUS a emmené Joe Goldberg en territoire inconnu dans la saison 2: Los Angeles. Pour quelqu’un comme Joe, qui est l’antithèse d’un Angeleno typique, c’est le dernier endroit où quelqu’un aurait pu l’imaginer aller. Mais il y a une bonne raison pour laquelle VOUS avez changé de lieu.

Dans le premier épisode de la saison 2, Candace a promis de rendre la vie de Joe misérable, avec la promesse de le torturer au point où il se sentirait obligé d’avouer ses horribles actions à la police. Joe l’a expliqué le mieux dans sa narration, en disant: “Lorsque vous fuyez quelqu’un qui pense vous connaître, le meilleur endroit pour se cacher est la ville qu’il pense que vous détestez.” Et Joe déteste vraiment Los Angeles.

Le changement de lieu apparaît également dans la suite de l’auteur Caroline Kepnes à VOUS, intitulée Hidden Bodies. Les circonstances pour lesquelles Joe a déménagé là-bas sont différentes, car Candace est mort dans les livres et il déménage sur la côte ouest pour se venger d’un nouvel amant, mais son inconfort est le même. Dans une interview au Los Angeles Times, Kepnes a mentionné que le transport de Joe dans une nouvelle ville était basé sur son propre déménagement de New York à Los Angeles.

Alors que Kepnes a choisi l’emplacement en raison de son propre voyage, c’est aussi le véhicule parfait pour l’histoire de Joe en VOUS. Ce nouvel emplacement est un terrain d’essai pour lui. Au lieu d’une librairie régulière, Joe finit par travailler dans un café-librairie-épicerie hybride appelé Anavrin (Nirvana orthographié à l’envers). Il a déploré qu’aucun roman de Ralph Waldo Emerson ne soit en vue. Au lieu de cela, les étagères sont bordées de livres sur le nettoyage des chakras.

Los Angeles est également l’endroit idéal pour tester la tolérance de Joe envers ceux qui sont différents de lui. Il est entouré de gens idiots avec lesquels il n’a presque rien en commun. Lorsque le nouvel intérêt romantique de Joe, Love, a prévu un rendez-vous de groupe impromptu pour que ses amis puissent le rencontrer, son inconfort était évident lorsqu’ils ont parlé de nettoyage du sang et de reiki. Love a dit à Joe que son amie Gabe avait formulé une théorie: Los Angeles a sept totems, et si vous les voyez tous, vous devenez un vrai Angeleno – et ne pouvez jamais partir. L’une des plus grandes inquiétudes de Joe tout au long de la saison était coincée dans la nouvelle ville. Après avoir vu les sept totems, il s’est rendu compte que quoi qu’il fasse, il serait piégé là-bas, grâce à son passé qui le hantait.

Il y a beaucoup d’horreur VOUS, mais pour Joe, rien de plus terrifiant que de siroter l’Angeleno Kool-Aid et de perdre son identité.

