Vous ne pouvez pas échapper à l’amour d’une mère … Première bande-annonce de «Run», le renouveau d’Aneesh Chaganty

Lionsgate a publié via Entertainment Weekly les premières images et la première bande-annonce de ‘Run’, la renaissance d’Aneesh Chaganty, cinéaste responsable il y a quelques années de cela ‘Recherche«Quel bon goût cela nous a laissé (et dont, dans un proche avenir, nous verrons une suite inévitable).

Chaganty signe également, avec Sev Ohanian, le scénario de ce thriller à suspense intense qui sortira aux États-Unis le même week-end de la fête des mères, le 8 mai prochain, et qui met en vedette Sarah Paulson ( ‘Glass (Crystal)’), Pat Healy (‘Dirty Games’) et la débutante Kiera Allen.

Un film, apparemment à mi-chemin entre ‘The Act’, ‘Misery’ et l’espagnol ‘Cuerdas’ qui tourne autour d’une adolescente handicapée physique contrainte de suivre des cours dans sa propre maison, inutile de le dire, située au milieu de nulle part , qui commence à soupçonner que sa mère cache une supposition que le secret “sombre” …

Puis sa première bande-annonce, ses deux premières affiches et ses trois premières images. Toute la courtoisie d’EW.

