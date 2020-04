Vous ne pouvez pas tuer la vérité. La bande-annonce de Last Narc

Amazon Prime Video a publié la bande-annonce de «Le dernier Narc», une série non fictionnelle en quatre parties provocante qui se concentre sur le meurtre le plus notoire de l’histoire de la DEA, celui de l’agent Enrique “Kiki” Camarena survenu en 1985. La série sera présentée en exclusivité sur Prime Video le 15 juin. Mai 2020 dans plus de 200 pays et territoires dans le monde, dont l’Espagne.

«Le dernier Narc» Il raconte l’histoire du héros tombé, des hommes qui l’ont tué et de l’homme qui a tout risqué pour savoir exactement ce qui s’est passé et pourquoi. Le très décoré Hctor Berellez, qui a été chargé de mener l’enquête de la DEA sur la mort de Camarena, dérobe le mythe et la propagande pour révéler la vérité effrayante d’une conspiration se rétrécissant des camps de la mort du Mexique à la couloirs de pouvoir à Washington, DC

Le puissant témoignage de Berellez apparaît aux côtés de celui de la veuve courageuse de Camarena et, en outre, de trois membres du cartel de Guadalajara. Ces hommes étaient des policiers corrompus de l’État de Jalisco qui, au moment du meurtre de Camarena, servaient de gardes du corps aux légendaires leaders de la drogue Rafael Caro Quintero et Ernesto Fonseca Carrillo. Finalement, ils sont devenus des informateurs pour Berellez et l’ont aidé à comprendre le fameux meurtre de la guerre contre la drogue.

«Le dernier Narc» Il est réalisé par Tiller Russell et produit par Amazon Studios et The Intellectual Property Corporation (IPC) of Industrial Media. Eli Holzman et Aaron Saidman d’IPC sont ses producteurs exécutifs.

Tout au long de sa carrière, Russell a exploré une variété de cas réels de criminalité dans son travail de fiction et documentaire, notamment «Operation Odessa», qui a été présenté en première au South by Southwest Film Festival et a été présenté par Showtime; “The Seven Five”, qui sera présenté en première sur DOC NYC et qui a été publié par Sundance Selects, ou “Silk Road”, la prochaine série avec Jason Clarke et Nick Robinson.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.