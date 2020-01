Vous pouvez acheter la chaîne Furby mais elle ne sera pas bon marché! – HITC

Honnêtement, la marchandise de film est rarement meilleure que cela.

Uncut Gems est enfin arrivé et nous voulons tous une chaîne Furby.

Quel film!

Peu de films récents ont été aussi angoissants mais aussi divertissants que Uncut Gems, le dernier effort des incroyablement talentueux frères Safdie. Ils ont déjà dirigé des masterclasses telles que Heaven Knows What et 2017’s Good Time, qui ont vu Robert Pattinson réaliser une meilleure performance en carrière.

Avec leur nouveau thriller policier, ils obtiennent des résultats tout aussi étonnants d’Adam Sandler. Bien que largement connu pour ses rôles comiques, l’acteur a déjà tourné dans un grand travail dramatique dans les goûts de Punch-Drunk Love et The Meyerowitz Stories. Cependant, il n’a jamais été meilleur qu’ici.

Il est une force de la nature en tant que bijoutier new-yorkais Howard Ratner, un homme qui prend des risques dans toute la ville. S’il était en fait réel, nous soupçonnons qu’il aurait des milliers de clients faisant la queue dans sa boutique pour mettre la main sur l’une de ces chaînes Furby…

Gemmes non coupées: chaîne Furby

Au début du film, nous nous réunissons dans la boutique de Howard avec une gamme de personnages dont Demany (joué par LaKeith Stanfield), Kevin Garnett (comme lui-même) et plus encore.

Lorsque vous parlez d’articles dans la boutique, l’attention se tourne rapidement vers une chaîne Furby éclatée. Ils en rient et Howard leur donne un petit affichage, montrant que les yeux de l’article sont capables de se déplacer latéralement. Il est expliqué par Demany que Howard avait l’habitude d’équiper certains des rappeurs de l’ère bling avec des marchandises – le Furby étant l’une de ses créations les plus élaborées et revendiquant une sorte de gloire.

C’est une drôle de petite scène, et en fait, quand les yeux de Furby se déplacent, ça a l’air paniqué et a besoin de s’échapper. C’est à peu près ce que les téléspectateurs ressentiront pour une grande partie du film… c’est une course incroyablement tendue!

Découvrez la vidéo ci-dessous qui présente les réalisateurs qui en parlent:

Où acheter une chaîne Furby Uncut Gems

Comme l’a souligné Indiewire, A24 vendait la chaîne Furby pour 250 $ chacun. Cependant, depuis qu’ils se sont vendus, les vendeurs eBay ont facturé plus de 500 $ pour eux!

Il y en a actuellement deux disponibles sur eBay, ici et ici. Une fois ceux-ci vendus, il y en aura probablement plus. Là encore, nous pensons que les prix ne feront qu’augmenter.

Pour une alternative bon marché, vous pouvez toujours ramasser des marchandises inspirées de Uncut Gems Furby, car il existe actuellement un étui pour iPhone vendu sur Redbubble, ainsi qu’un pull à capuche et un sweat à capuche zippé.

Chaîne Furby de Uncut Gems: meilleures réactions sur Twitter!

De nombreux publics ont afflué sur Twitter pour parler du prix du Furby.

Découvrez une sélection de tweets:

