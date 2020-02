Vous pouvez donc voir tout le contenu global de Netflix, HBO, Amazon et Sky

Partager

Il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes de streaming et toutes ont un contenu différent dans chaque pays, mais il existe des moyens de voir tout ce qu’elles proposent. Netflix, HBO, Amazon et Sky.

Selon le pays dans lequel vous vous trouvez, le contenu de Netflix, HBO, Amazon et Ciel changements, car les plateformes de streaming géolocalisent leurs utilisateurs pour restreindre certaines séries et certains films. Mais il existe des moyens d’ignorer ces restrictions et c’est grâce à un VPM, car les connexions peuvent être simulées dans d’autres pays, ce qui vous donne la liberté de voir tout le contenu dans le monde entier. En raison de problèmes avec la loi sur le droit d’auteur, cela leur fait beaucoup réfléchir à ce qu’ils peuvent offrir dans toutes les régions du monde.

Les plateformes doivent donc répondre à des exigences strictes qui affectent le contenu que les utilisateurs peuvent voir. Mais il y a une solution et elle utilise un VPN, vous pouvez donc tout avoir.

Qu’est-ce qu’un VPN?

Réseau privé virtuel Il s’agit d’une connexion entre ordinateurs qui devient un réseau sécurisé dans une zone locale. Cela donne la fonctionnalité, l’anonymat, les politiques de sécurité et de gestion d’un réseau privé, ainsi que la réduction des coûts et est simple à utiliser. Vous pouvez protéger les données de votre ordinateur telles que IP et vous avez la possibilité de créer des canaux privés. Mais vous pouvez également accéder à des chaînes non disponibles dans votre région, donc si vous le souhaitez un VPN pour Netflix Il en existe de nombreux très fiables.

Ça vaut vraiment le coup, car il y a beaucoup de contenu sur Netflix, HBO, Amazon et Ciel que nous ne voyons pas seulement pour l’endroit où nous sommes.

Il y a actuellement une guerre de streaming de contenu, depuis l’entrée de Disney + Sur le marché, les autres plateformes doivent proposer les meilleurs films et séries pour pouvoir engager le plus grand nombre d’utilisateurs.

Partager

Article précédent

La saison 2 de Mandalorian ajoute le combattant de la WWE Sasha Banks

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.