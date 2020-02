Vous pouvez lire la suite de Death Note gratuitement en ligne

Retournez l’une des meilleures pochettes de tous les temps et vous pouvez lire ci-dessus Death Note gratuit en ligne.

Death note C’était l’une des séries de mangas les plus importantes du début des années 2000. L’intrigue était très animée avec beaucoup de rebondissements et a répondu à cette question: Et si vous pouviez tuer qui vous vouliez en écrivant son nom dans un cahier? Tsugumi Ohba et Takeshi Obata Ils sont responsables de ce thriller épique de 12 volumes. Il y a plus de 1 000 pages d’une poursuite intelligente, cynique et tordue du chat et de la souris entre Light Yagami tout en utilisant le cahier de la mort et le professeur détective L et ses substituts. Vous pouvez maintenant lire la suite de Death Note gratuit en ligne.

Lumière Il est passé d’un assassin idéaliste qui pensait apporter la paix mondiale à un psychopathe absolu qui a tué quiconque et tous ceux qui se tenaient sur son chemin. La course pour l’exposer et le vaincre a atteint une fin désagréable et satisfaisante. L’histoire est si bonne qu’elle a généré une série d’animés, de films d’action en direct japonais, de spin-offs sous forme de livres, un jeu vidéo et même une terrible adaptation d’action réelle de Netflix qui a été créée en 2017.

Maintenant, les créateurs reviennent pour une nouvelle histoire.

La poursuite de Free Death Note en ligne a 88 pages et se déroule aujourd’hui. Les auteurs Tsugumi Ohba et Takeshi Obata ne répètent pas la même histoire, car cela n’aurait aucun sens. Au lieu de cela, ils ont créé un conte satirique très rusé qui prend en compte la surveillance la plus paranoïaque et le monde en proie aux réseaux sociaux de 2020. Ryuk est de retour, à la recherche de pommes comme d’habitude, et choisissez un nouvel utilisateur aléatoire pour le carnet de la mort.

C’est un monde différent et les enfants ont des attitudes et des comportements différents. Que se passe-t-il si vous obtenez un utilisateur Death Note qui ne veut pas l’utiliser pour tuer des gens? Il apparaît également Donald Trump. Ça ne s’appelle pas de la même façon, mais tu sais que c’est lui.

Vous pouvez lire gratuitement Death Note en ligne en suivant ce lien.

