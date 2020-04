Vous voyez ce que vous voulez voir. La bande-annonce hantée et pster

Vertical Entertainment a publié la bande-annonce officielle et l’affiche de ‘The Haunted‘, un thriller d’horreur écrit et réalisé par David Holroyd (‘ Waterloo Road ‘) et produit par Crispin Manson et Matthew Stradling, qui, au moins initialement, devait sortir le 22 mai aux États-Unis.

Arrivée dans une maison isolée pour son premier quart de nuit, la jeune gardienne Emily (Sophie Stevens) est laissée seule face à un esprit vengeur et terrifiant dans ce thriller d’horreur psychologique obsédant et intelligent.

Avec Stevens, les stars de cinéma Kirstie Steele, Ray MacAllan, Maggie Daniels, Virginia Denham et Nick Bayly.La bande-annonce et le pster sont disponibles ci-dessous.

