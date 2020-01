Vous voyez des choses et sinon, vous direz que vous les avez vues. Bande-annonce “Le Palmar de Troya”

Movistar + a publié la bande-annonce officielle de «Le Palmar de Troya», une série de non-fiction qui plonge à fond dans les entrailles de l’Église Palmarienne.

En mars 1968, quatre filles ont affirmé qu’elles étaient apparues la Vierge Mara sur le domaine d’Alcaparrosa, à un kilomètre du village d’El Palmar de Troya, dans la province de Séville. Quelques semaines plus tard, plusieurs voisins ont affirmé avoir eu d’autres apparitions et à l’été de la même année un autel a été construit qui sera la première pierre de l’église chrétienne palmarienne.

Ces premières apparitions ont donné naissance à un empire religieux qui s’est étendu à travers le monde, a rompu avec le Vatican et a nommé ses propres papes. En juin 2018, Gins, le dernier pape d’El Palmar de Troya, et sa femme ont agressé, avec bagarre incluse, les locaux de la congrégation. C’était l’avant-dernier épisode d’une histoire extraordinaire qui navigue entre tragédie et surréalisme.

Les scandales, l’ombre des abus sexuels, les anecdotes improbables et toutes sortes d’accusations ont marqué les plus de cinquante ans de cet ordre religieux que certains considèrent l’église et beaucoup d’autres comme une grande secte.

«Le Palmar de Troya» C’est une série de quatre épisodes qui dépeint, avec la plus grande rigueur, l’univers palmarien. Cette production non fictionnelle originale montre des images d’archives indites, a des récréations et a, entre autres témoins et protagonistes, les témoignages de Gins Hernndez (ancien pape Grégoire XVIII) et Nieves Trivio, son épouse et ancienne religieuse d’El Palmar.

Réalisée par Israel del Santo, responsable des merveilleux ‘Conquistadores: Adventvm’, cette nouvelle série originale est le résultat d’une longue enquête qui a duré plus de trois ans, et qui pénètre pleinement dans les entrailles de l’univers palmarien pour raconter une histoire réel, indé, délirant, sombre … et entouré de mystère.

Le jeudi 6 février, à 22 h 00, Movistar + présente en avant-première à travers # 0 son premier épisode, intitulé “ Béni sois-tu ”. Chaque jeudi, à la même heure, présente un nouvel épisode jusqu’à un total de quatre (également disponible sur demande) qui sera intitulé «Parmi toutes les femmes», «Attention aux faux prophètes» et «Loups avec peau d’agneau».

«Le Palmar de Troya» Il s’agit d’une production originale de Movistar + produite en collaboration avec 100 Bullets (The Mediapro Studio) et 93 Meters.

