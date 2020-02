VRAI plan de démogorgon et de prisonnier américain des Russes

Choses étranges La saison 3 a laissé les téléspectateurs se demander quelles étaient les véritables intentions des Russes, car une scène à mi-parcours a révélé qu’ils avaient divers prisonniers et au moins un Demogorgon – et voici quel pourrait être leur plan. La saison 4 de Stranger Things a beaucoup de mystères à résoudre, parmi ceux qui sont vraiment arrivés à Jim Hopper, si Eleven récupérera ses pouvoirs, où est passée la Dre Brenner et quelles sont les expériences des Russes. La saison 3 a révélé que les Russes opéraient à Hawkins et avaient un grand laboratoire sous le nouveau centre commercial Starcourt.

Pour la première fois dans Stranger Things, le groupe principal (comprenant Steve, Nancy, Jonathan, Joyce et Hopper) a été divisé en trois groupes, chacun traitant d’une menace différente, qui a finalement fusionné en un seul. Une fois de plus, l’ennemi surnaturel à battre était le Mind Flayer (nouveau et amélioré), mais il y avait une autre menace qui ne venait pas d’Upside Down, mais d’une autre partie du monde: les Russes. Un groupe de scientifiques est arrivé à Hawkins avec l’intention d’ouvrir une porte vers l’Upside Down, mais la scène mentionnée ci-dessus a révélé qu’ils menaient encore des expériences à l’autre bout du monde – et ils ont réussi, car ils ont maintenant leur propre Demogorgon.

La scène a également révélé qu’ils avaient (au moins) un prisonnier américain qu’ils éloignaient de la créature et des prisonniers russes qu’ils utilisaient pour nourrir le monstre – ou du moins la série voulait que les téléspectateurs le croient. Voici ce que pourrait être le véritable plan des Demogorgon et des prisonniers américains des Russes.

Les Russes qui nourrissent les démogorgons n’ont aucun sens

Certains fans ont souligné qu’il n’était pas logique que les Russes nourrissent les Demogorgon. Tout comme l’Upside Down, la nature du Demogorgon est un mystère dans la série, et tout ce qui est montré jusqu’à présent est à peu près ce que les personnages en savent aussi. On a d’abord cru que la créature pouvait être attirée par le sang, car la main de Barb saignait lorsqu’elle a été attaquée par le monstre, mais cela a été démystifié car Joyce et Will ont été attaqués malgré l’absence de sang. Le Demogorgon pourrait également être attiré par le son, ou il pourrait simplement attaquer toutes les victimes isolées qu’il rencontre.

L’un des plus grands mystères du monstre réside dans ses habitudes alimentaires. Le Demogorgon a été montré en train de manger de la viande, comme on l’a vu dans la saison 1 quand il chassait un cerf, et Dart (le démodo pour animaux de compagnie de Dustin) a mangé le chat de Dustin dans la saison 2; cependant, il n’y a aucune preuve que la créature se nourrit réellement d’humains vivants. Barb a été tué mais pas mangé, Will a été maintenu en vie et le Dr Brenner n’a pas été tué lorsque le Demogorgon l’a attaqué lors de la saison 1. Dans cet esprit, il semble peu probable que le Demogorgon russe mange un humain vivant, donc le les gens de la base du Kamtchatka pourraient avoir d’autres objectifs en tête en réunissant un humain et un Demogorgon.

Les Russes tentent d’en savoir plus sur l’Upside Down

Tout comme les scientifiques de Hawkins Lab, les Russes essaient d’en savoir plus sur l’Upside Down, les créatures qui s’y trouvent et comment ils peuvent utiliser cette dimension parallèle à leur avantage. Les Russes ont en quelque sorte appris les expériences et les voyages inter-dimensionnels qui ont lieu à Hawkins, que ce soit par le biais d’espions, de scientifiques américains travaillant pour eux ou d’autres méthodes. En conséquence, les Russes ont fabriqué leurs propres machines pour ouvrir des portails, appelés «clés». Beaucoup d’entre eux ont été construits dans toute la Russie, mais aucun n’a réussi à ouvrir une porte pendant plus de quelques secondes. Le nouveau favori des fans, Alexei, a expliqué qu’ils avaient réalisé qu’il leur manquait une partie de l’équation et théorisé qu’une clé pouvait fonctionner à Hawkins car le tissu de l’espace-temps y guérissait toujours, le rendant vulnérable.

Mais même s’ils ont maintenant leur propre Demogorgon, les Russes en savent autant sur l’Upside Down que les scientifiques du laboratoire Hawkins (et le public), et ils pourraient mener des expériences étranges et dangereuses dans leur quête pour comprendre l’Upside Down , le Demogorgon, et plus encore.

Théorie: Les Russes dans des choses plus étranges mélangent les humains avec l’ADN de Demogorgon

Les Russes pourraient garder divers prisonniers non pas parce qu’ils veulent les utiliser comme nourriture du Demogorgon, mais parce qu’ils font partie d’une expérience – et le Demogorgon en fait également partie. Les gens de Hawkins Lab ont appris à la dure que l’atmosphère de l’Upside Down est toxique, et les humains peuvent être attaqués par des Demogorgons et d’autres créatures à tout moment, et les Russes l’ont sûrement appris aussi. Les prisonniers, y compris l’Américain, pourraient être là pour tester le comportement du Demogorgon lorsqu’il est en contact avec des humains, et ils pourraient même tester les effets de l’Upside Down sur ceux traînés là par la créature (comme cela s’est produit avec Barb et Will).

Il est également possible que les expériences dépassent les effets du contact direct entre les humains et les monstres d’Upside Down, et qu’elles mélangent les humains avec l’ADN du Demogorgon afin de les aider à survivre à l’atmosphère de l’autre dimension. Cela signifierait que le prisonnier russe vu dans la scène de mi-crédits de la saison 3 n’a pas été mangé par le Demogorgon, mais n’était à la place qu’un des nombreux sujets de test qu’ils ont sûrement à la base du Kamchatka.

Ce que cela signifie pour le prisonnier américain

Les Russes gardent le prisonnier américain pendant un certain temps, et cela pourrait être parce qu’ils ont quelque chose de plus gros en tête pour lui. Une fois qu’ils auront fait toutes les expériences nécessaires sur les prisonniers russes et atteint (ou approché) leur objectif, le prisonnier américain serait le prochain, faisant de lui leur plus grande arme contre les États-Unis. Comme certains fans l’ont souligné, le gardien voulait en fait dire que ce n’était pas encore le tour de l’Américain, car il aura un objectif différent et plus important le moment venu.

L’efficacité et l’impact d’un prisonnier américain «muté» dépendra beaucoup de qui est l’américain. La supposition la plus populaire est que c’est Hopper, qui serait un gros bouleversement pour les personnages et les téléspectateurs, mais qui fonctionnerait plutôt bien car c’est le personnage auquel tout le monde fait confiance. D’autres croient que c’est Brenner, ce qui est logique étant donné qu’il était vraiment engagé dans les expériences à Hawkins. Il est également possible que le prisonnier américain soit un autre sujet de test de Hawkins Lab, auquel cas l’impact des expériences dépendrait de la façon dont il infiltrerait les États-Unis et de sa relation avec Eleven (car ils viseront sûrement l’enfant avec des pouvoirs qui ont vaincu l’esprit). Ecorcher et fermer la porte une fois). Choses étranges la saison 4 n’arrivera pas dès que les fans le voudraient, donc la seule chose qui reste à faire est d’attendre et de revoir la série à la recherche d’indices sur les chemins que pourrait prendre la nouvelle saison.

