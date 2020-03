Vraie raison pour laquelle Vin Diesel n’est pas revenu à Fast and Furious 2

Bien que Dominic Toretto soit le protagoniste de la saga d’action de longue date, Vin Diesel manquait dans Fast and Furious 2 et ce sont les raisons.

Curieusement, les deux films les plus faibles de la franchise sont le deuxième et le troisième épisode, Rapide et furieux 2, l’acteur vin Diesel Il n’était pas présent et la prochaine fois, il n’avait qu’une petite camée. Mais la chose intéressante est de connaître la raison de cette absence. Étant donné que son personnage a vraiment aimé l’original et il est clair qu’il n’aime pas répéter, comme il l’a déjà montré avec Riddick, Toretto, Groot ou Xander Cage.

Le réalisateur du premier film, Rob cohenJe voulais utiliser vin Diesel après l’avoir vu dans le film 2000 Emplacement noirBien qu’il ait réussi à persuader l’acteur de se joindre à lui, Diesel n’était pas satisfait du scénario. Il a donc travaillé avec les scénaristes pendant une semaine, essayant de donner un peu plus de crédibilité aux personnages. L’effort a porté ses fruits, car le film était numéro un au box-office pendant son week-end d’ouverture et a continué à bien performer. En fin de compte, ils ont recueilli plus de 207 millions de dollars avec un budget de 38 millions de dollars. Il ne fallut pas longtemps pour qu’une suite se développe.

Ils lui ont offert beaucoup d’argent mais il n’est toujours pas revenu.

Les rapports de l’époque révèlent qu’ils ont pu mettre sur la table 25 millions pour répéter le rôle de Dominic Toretto dans Rapide et furieux 2 dirigée par John Singleton, mais a refusé de revenir. Mais … pourquoi n’a-t-il pas répété le rôle qui l’avait propulsé à la célébrité à l’époque?

Comme pour le premier film, vin Diesel Il n’a pas été impressionné par le script une fois terminé. Il a déclaré: «J’ai commencé à considérer le premier film comme un classique, comme un rebelle sans cause. Si nous l’avons «séquencé» comme les studios à l’époque, cela racontait juste une histoire, ruinant la possibilité que cette première devienne un classique. »

vin Diesel pensais que Rapide et furieux 2 Ce n’était pas une suite appropriée à l’original, mais je voulais aussi qu’ils explorent les antécédents des personnages, tout comme ils l’ont fait avec la saga. Le parrain. L’acteur a donc décidé de jouer dans la suite de Pitch Black, Les chroniques de Riddick.

Des années plus tard, vin Diesel Il a commenté qu’il avait peut-être fait les choses différemment maintenant que le temps était passé et qu’il aurait peut-être lutté un peu plus pour les révisions du script de Rapide et furieux 2, comme il le sentait avec le premier film.

Lorsqu’on lui a demandé de revenir pour le quatrième versement, vin Diesel Il a accepté, à condition qu’il soit désormais producteur, lui donnant la possibilité d’apposer son empreinte personnelle sur les suites qui ont suivi. Le résultat est une saga qui atteindra 10 films et qui aura plusieurs retombées. Il a également collecté des milliards de dollars dans le monde et compte une grande légion de fans qui demandent plus de versements.

Partager

Publication précédente

Venom 2 Theory: Carnage n’est pas le méchant mais il y a quelque chose de pire derrière

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.