Walking Dead s’est écrit d’une histoire de bande dessinée majeure du Commonwealth

Les morts qui marchent est sur une trajectoire de collision avec le Commonwealth, mais la série AMC s’est écrite dans un coin. Après la sortie émotionnelle de Michonne dans l’épisode de la semaine dernière, The Walking Dead a commencé son arc du Commonwealth dans “Look At The Flowers”, alors qu’Eugene, Yumiko et Ezekiel se rendent au rendez-vous avec la nouvelle petite amie d’Eugene. Cette histoire est directement en ligne avec les bandes dessinées, tout comme l’introduction hilarante de Princess. À ce stade de la bande dessinée, il ne faut pas longtemps au groupe pour atteindre sa destination et rencontrer les gens de Stéphanie, avant de se diriger vers l’impressionnante communauté du Commonwealth.

À son arrivée, le groupe d’Eugène découvre que la nouvelle colonie abrite Elodie, la fille de Michonne, disparue depuis longtemps, qui a miraculeusement survécu et vit heureux dans le Commonwealth depuis plusieurs années. La mère et la fille partagent une réunion émotionnelle et les priorités de Michonne changent naturellement, sa maternité formant l’épine dorsale de tout l’arc du Commonwealth. De toute évidence, Michonne ne fait plus partie de la distribution de The Walking Dead, il y aurait donc peu de valeur à ce que sa fille soit découverte au Commonwealth, mais The Walking Dead a déjà navigué autour de ces problèmes auparavant. Après la mort de Carl, par exemple, la série a utilisé Henry pour remplir ses intrigues. Malheureusement, ce n’est pas une option avec Elodie.

Pour que l’intrigue “enfant perdu depuis longtemps vivant dans le Commonwealth” fonctionne, The Walking Dead a besoin d’un personnage qui a déjà été confirmé pour avoir des enfants, sinon la révélation se sentira comme une retcon très pratique. Cependant, l’enfant de remplacement devrait également avoir un moyen à demi crédible de survivre secrètement, ce qui est délicat étant donné que les parents laissent rarement leurs jeunes seuls dans l’apocalypse zombie. En jetant un coup d’œil à la liste actuelle des survivants de The Walking Dead, aucun personnage ne répond aux exigences. Le seul enfant biologique de Carol était Sophia, le premier enfant de Maggie était avec Glenn et Rosita avec Siddiq, tandis qu’Eugene, Gabriel, Negan, Ezekiel et Daryl n’avaient jamais mentionné auparavant avoir des enfants. Seul le fils à l’écran de Michonne, André, avait une chance de se révéler vivant, même si Michonne le croyait mort.

Cela présente un problème majeur pour la onzième saison à venir de The Walking Dead. Dans les bandes dessinées, Elodie crée un lien vital entre Alexandrie et le Commonwealth, car Michonne hésite à quitter sa fille et Rick refuse d’abandonner son ami. Cette connexion entre les communautés motive le peuple de Rick à se battre pour l’avenir du Commonwealth et sans cela, il est difficile de voir pourquoi les survivants de la série AMC seraient si investis dans un règlement qu’ils viennent de découvrir. De plus, Elodie est responsable d’exposer l’hypocrisie et l’inégalité cachées du Commonwealth à Michonne, générant des conflits entre les 2 côtés. Le point entier du Commonwealth par rapport aux Sauveurs ou aux Murmures est que leurs bulles d’actes répréhensibles sous la surface; si les héros n’ont pas de source d’information interne, comment peuvent-ils découvrir la vérité?

Depuis l’introduction d’un amoureux secret de Daryl ou Negan peut sembler un peu artificiel, The Walking Dead ne sera pas en mesure de remplacer avec succès Michonne par un autre personnage, mais il existe une solution potentielle: Stéphanie. Dans l’histoire originale, Stéphanie et Eugène forment un lien romantique qui se déroule principalement séparément de l’histoire principale, mais la promotion du personnage auprès d’un acteur principal pourrait combler les lacunes laissées par Elodie. Au lieu d’une réunion émotionnelle mère-fille, The Walking Dead pourrait jouer l’angle romantique des amoureux croisés, tandis que Stéphanie pourrait également fournir toutes les expositions et les secrets nécessaires dont Elodie était responsable. D’un point de vue vital, le refus d’Eugène de laisser Stéphanie derrière lui pourrait donner l’impulsion à ses amis de rester dans le Commonwealth, plutôt que de les laisser à leurs dispositifs capitalistes.

