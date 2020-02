Walton Goggins, le meurtrier qui a émergé d’un magasin de jouets pour tuer le Père Noël

Walton Goggins accompagne Mel Gibson à l’avant du casting de «Fatman», une comédie d’action très noire dans laquelle le premier à être un ancien employé d’un magasin de jouets de jour, un homme de nuit qui est embauché par un impertinent garçon de 12 ans pour tuer le second, rien de plus et rien de moins que le Père Noël en personne.

La raison: que le père Noël pas si bon lui a apporté du carbone.

Le film, déjà tourné dans des endroits au Cnada, est écrit et réalisé par les frères Ian et Eshom Nelms, également connus sous le nom de The Nelms Brothers et responsables de films tels que “ Un nouveau départ ” ou “ Small Town Crime ”.

Rough House Pictures, la société de production de David Gordon Green, Jody Hill et Danny McBride, soutient la production de ce curieux film avec Fortitude International et Mammoth Entertainment qui, comme tant d’autres, se rendent au “marché de la viande” du Festival de Berlin, mieux connu sous le nom d’EFM (European Film Market), cherche à mieux signer les accords de distribution.