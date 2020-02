WandaVision: À quelle série rend hommage?

Pendant le Super Bowl, vous pouvez voir des images exclusives de WandaVision. La nouvelle série de Marvel et Dinsey + Ce sera une sitcom qui rendra hommage à différents spectacles, mais lesquels?

Le Super Bowl nous a donné le premier teaser de WandaVision, l’ensemble avec la série de Le faucon et le soldat d’hiver et Loki Bien que les premières images n’aient duré que 10 secondes, sans aucun doute, cette nouvelle série était celle qui a le plus troublé et intéressé les fans.

Au premier aperçu de WandaVision, nous avons pu observer une succession d’images dans lesquelles nous voyons Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) de différentes manières. Comme s’il s’agissait de quatre ou cinq séries complètement différentes mais unies en une seule. Cette séquence pourrait avoir une explication, et nous avons eu de nombreux clins d’œil aux sitcoms des 60, 70 et 80, et servent éventuellement à introduire le jeu des réalités.

À quelles sitcoms rend hommage?

Grâce à MovieWeb, nous savons que sur place, vous pouvez visualiser des clins d’œil à la série Single Dad, The Tribe of the Brady, Family Tangles, I love you, Lucy et Bewitched, cette dernière étant celle qui a suscité le plus d’attentes. C’est parce que dedans nous voyons Wanda dans son costume de bande dessinée classique pour la première fois.

À l’heure actuelle, l’intrigue de WandaVision, mais nous savons que cette série se connectera avec Docteur étrange dans le multivers de la folie. Les rumeurs disent que la fiction adapterait la saga de la bande dessinée House of M, dans lequel Wanda perd le contrôle de ses pouvoirs et crée une réalité alternative dans lequel les mutants sont la race dominante et les humains sont persécutés. Cela épouserait ces réalités alternatives de sitcom, dans lesquelles nous faisons même un clin d’œil aux bandes dessinées lorsque nous voyons deux berceaux, qui pourraient faire référence aux deux enfants de Scarlet Witch et Vision.

La série débarquera cette année sur Disney +.

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.