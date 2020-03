Wanking Simulator Review: non-sens masturbatoire | .

Le genre «simulateur» est devenu l’un des domaines incontournables pour les développeurs indépendants qui tentent de créer une expérience comique. Qu’il s’agisse de provoquer le chaos dans la cuisine avec Cooking Simulator ou de jeter un regard satirique sur Death Stranding avec Walking Simulator, ces titres ont généralement été plus axés sur le concept que sur le contenu. Il semble maintenant que le genre ait atteint sa conclusion naturelle avec Wanking Simulator.

Wanking Simulator incarne le joueur comme Winston Gay, un homme qui cherche à provoquer la destruction dans sa ville natale de Gay Bay après avoir été exilé pour ses habitudes obscènes. Le mode histoire de base du jeu se déroule à travers une série d’environnements ouverts simplistes, où le joueur reçoit une liste d’activités qui se résument efficacement à des actes de violence et de masturbation. Il existe également un mode bac à sable, des défis et un mode parkour, mais le gameplay et les objectifs restent essentiellement les mêmes.

Cela peut sembler bizarre, mais ce genre d’irrévérence a été vu à plusieurs reprises auparavant dans les jeux vidéo. L’exemple le plus évident de ceci est Postal 2, qui agit très bien comme un modèle pour Wanking Simulator, de son ton désinvolte à son protagoniste antipathique. Récemment, d’autres jeux ont pris le relais de la notoriété, comme le gameplay d’aventure réservé aux adultes de House Party.

Il y a une histoire à vivre, mais Wanking Simulator ne fait rien de nouveau. Avec des blagues limitées, des tentatives d’offensivité (fautes de frappe incluses) et un gameplay banal, le jeu ne parvient pas à sortir de ce qui s’est passé avant. Il ne parvient pas non plus à faire quelque chose d’assez extrême pour justifier d’en parler, avec un humour rassis qui aurait été dépassé il y a vingt ans.

Wanking Simulator se transforme parfois en facteur de choc, avec un exemple étant un pack de DLC insipide appelé Wankhan qui tente de capitaliser sur la pandémie de COVID-19; au moins le contenu de Wanking Simulator garantit que le personnage du joueur se lavera les mains régulièrement. En dehors de cela, la majorité des tentatives de comédie proviennent de la présence de PNJ masculins en robes, de terroristes suicides et de masturbation simulée.

Tout cela est très docile et a déjà été vu. Même les joueurs qui se tournent vers le jeu pour un humour grossier seront déçus, car Wanking Simulator n’offre rien du tout à cet égard. Après tout, lorsque des jeux comme la série Saints Row offrent déjà de la provocation en plus d’un gameplay amusant, il est difficile de voir qui profiterait de Walking Simulator.

En plus de cela, le gameplay et la configuration sont très ennuyeux. Tous les autres niveaux ramènent le joueur dans la petite ville de Gay Bay et lui confient des quêtes plus arbitraires à terminer avant de continuer. Celles-ci consistent en un peu de violence et – bien sûr – de branlette, mais en raison de la simplicité et de la mécanique maladroite, même quelque chose d’aussi ridicule que de lancer des bombes cum d’une montgolfière pour perturber une élection est fastidieux.

Parfois, Wanking Simulator essaie d’atteindre l’humour que des titres exceptionnels comme Goat Simulator ont atteint, en s’appuyant fortement sur la physique des ragdoll et des endroits absurdes comme les installations gouvernementales secrètes ou même des planètes étrangères pour faire impression. Cependant, tout est annulé par un gameplay ennuyeux et des modèles de personnages réutilisés, laissant chaque niveau jouer exactement de la même manière.

Wanking Simulator est définitivement à éviter. Un jeu comme celui-ci doit repousser les limites ou être le miroir d’un jeu existant, mais il ne fait ni l’un ni l’autre. Au lieu de cela, c’est une courte expérience de bac à sable ennuyeuse et décevante qui ne parvient pas à la hauteur de l’impudence de son nom.

Wanking Simulator est disponible sur Steam pour PC.