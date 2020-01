Warhammer 40000 aura des séries et des films

Ils préparent une série télévisée du jeu populaire de miniatures et de jeux vidéo de Warhammer 40000, mais ils feront également le saut au cinéma.

L’année dernière, il a été révélé qu’une série télévisée était officiellement en préparation pour Warhammer 40000 qui mettra en vedette un script du créateur de The Man in the High Castle, Frank Spotnitz. L’histoire sera basée sur les livres “Eisenhorn”, mais à l’avenir ce ne sera pas la seule chose que nous verrons basée sur cette propriété. Dans une mise à jour communautaire sur le franchisage en général, il a été révélé que beaucoup plus de choses se préparaient à propos de cette saga.

«Ce n’est un secret pour personne que nous travaillons actuellement sur des projets vraiment passionnants. Nous encourageons Angels of Death, développons Eisenhorn pour une action en direct, et nous venons de créer un script pour une anthologie de films Warhammer 40000. En fait, ne me citez pas sur ce dernier, il n’a pas encore été annoncé “, a déclaré Andy Smillie. , directeur de Warhammer Media, l’annonce.

«Nous voulions vraiment une identité Warhammer 40000 pour que lorsque les gens regardent l’un de nos programmes, ils sachent que ce qu’ils voient fait partie de la marque Warhammer. C’est une marque de qualité, pour ainsi dire, quelque chose qui relie ce que vous voyez sur votre écran au passe-temps de Warhammer et Games Workshop … Cependant, c’est plus que cela. Nous voulions vraiment profiter de l’occasion pour faire quelque chose de spécial pour les fans … Je veux dire, imaginez qu’un jour vous serez assis au cinéma et là-haut sur l’écran émergeant de la brume de la guerre est un Space Marine. Un cinéma plein de gens applaudissant Warhammer, ce serait formidable. »

Il devient à la mode pour une saga de passer du cinéma au streaming et vice versa.

Marvel a montré qu’ils sont capables de Univers cinématographique cohérent et maintenant ils vont étendre leurs personnages aux plates-formes de streaming de Disney +. Quelque chose que Star Wars explore également avec Le Mandalorien, Cassian Andor et Kenobi. Il semble donc que les plans de Warhammer 40000 Ils réalisent des séries et des films qui ont des points communs et que l’on détecte immédiatement qu’ils font partie du même univers.

Article précédentNetflix annonce XTREMO, un thriller espagnol avec beaucoup d’action

Next articleAltered Carbon season 2 a déjà une date de sortie

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.