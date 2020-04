Warhammer Vermintide 2: Guide spécial ennemi | .

Il existe de nombreux types d’ennemis différents que les joueurs sont obligés de traiter Warhammer: Vermintide 2. Presque tous ont des compétences et des capacités différentes, et les joueurs devront utiliser différentes stratégies pour les éliminer. Ceux qui ne modifient pas leur style de jeu ou ne peuvent pas penser à leurs pieds mourront très souvent.

Connexes: Warhammer Vermintide 2: Guide du débutant pour la survie

L’un des meilleurs exemples de cela est la classe spéciale d’ennemis dans Vermintide 2. Chacun de ces ennemis possède des armes et des compétences uniques qui sont parfaitement adaptées pour éliminer les joueurs. Certains sont parfaits pour éliminer les parties négligentes qui les ignorent, tandis que d’autres visent à tuer des joueurs qui s’éloignent trop du groupe. Ce guide aidera les joueurs à comprendre chacun de ces ennemis et la meilleure façon de survivre à une rencontre avec eux.

La manipulation du Gutter Runner est très délicate. Ces ennemis ont des armes acérées comme des griffes et sont capables de sauter des distances incroyables pour épingler les joueurs au sol. Une fois au sol, ils essaieront de déchiqueter le joueur sans défense. Ils se déplaceront rapidement et frapperont plus vite, les joueurs devront donc garder un œil et une oreille attentifs à tout moment.

La première chose que les joueurs voudront faire est d’étiqueter le Gutter Runner une fois vu afin que leurs amis sachent exactement où il se trouve. Le meilleur plan d’action est de le tirer avant qu’il ne se ferme, mais ce n’est pas toujours possible avec ce rat très agile. Une fois qu’il se rapproche, les joueurs auront une chance de l’envoyer avant qu’il ne disparaisse à nouveau. Juste avant de bondir, le Gutter Runner est incapable d’esquiver. Les joueurs devront prendre ce temps pour le tirer ou le poignarder avant qu’il puisse atterrir sur le joueur. Habituellement, ils descendent d’un coup.

Packmasters, également appelés Hook Rats, sont principalement une gêne pour le joueur. Ils utilisent leur long crochet pour attraper les joueurs par le cou et les éloigner du groupe. En eux-mêmes, ils ne causent presque aucun dommage à une équipe bien disciplinée. Si cette créature apparaît pendant une horde, les joueurs peuvent se retrouver du mauvais côté de l’hameçon sans personne pour les sauver.

Les maîtres de meute ont la santé la plus élevée des ennemis spéciaux et sont très résistants à l’étourdissement, donc les joueurs devront les frapper assez fort pour les abattre. Heureusement, ils sont assez lents et marchent directement sur leurs proies, donc les joueurs ont juste besoin de les tirer de loin pour les abattre. Gardez à l’esprit que si un joueur est attrapé par un Packmaster et abattu, ses amis devront d’abord retirer leur ami du crochet avant de le réanimer.

Les Globadiers jetteront des flacons remplis de poison sur les joueurs, qui sont capables de causer des dégâts massifs aux joueurs. Ils sont capables de lancer à très grande distance et ne se soucient pas si tuer le joueur tue une horde entière de rats. Ils peuvent également lancer plusieurs flacons à la fois, de sorte que les joueurs voudront s’éloigner le plus possible une fois qu’ils entendront le verre se briser.

C’est un autre ennemi que les joueurs voudront éliminer à distance. Le meilleur pari d’un joueur est de tirer la créature de loin hors de la portée de ses attaques. Ceux qui choisissent d’en combattre un de près devraient l’abattre rapidement, car un Globadier fortement endommagé bombardera le joueur le plus proche. Prévoyez toujours une voie d’évacuation lorsque vous traitez avec ces rats, car se faire piéger par une horde d’un côté et du gaz de l’autre est un moyen infaillible de mourir.

Bien que le Ratling Gunner porte un nom ridicule, cette créature n’est pas du genre à être gênée. Avec la mitrailleuse géante attachée à son dos, un mitrailleur Ratling est capable d’infliger d’énormes dégâts aux joueurs. Contrairement au lanceur Warpfire similaire, cette créature est même capable d’infliger des dégâts à longue distance, même si l’arme est moins précise de loin.

Les joueurs peuvent choisir deux stratégies différentes pour éliminer cet ennemi. Si les joueurs sont plus à l’aise avec leur arme à distance, attendez simplement que le pistolet se bloque avant de tirer quelques coups dessus. Avec un objectif décent, le Ratling Gunner devrait descendre rapidement. L’autre option consiste à laisser un joueur distraire le rat. Alors qu’il concentre son tir sur ce joueur, le reste de l’équipe peut le flanquer et l’abattre avec ses armes. Les deux stratégies sont très efficaces.

Les rats de sac sont le seul ennemi du jeu qui ne fera pas de mal aux joueurs. Il n’a aucune capacité de combat, mais ils peuvent être un excellent moyen d’obtenir du butin. Le grand sac sur son dos contient des objets comme des dés de butin, des potions et des bombes. Ils sont incroyablement rapides, donc les joueurs devront rester sur leurs gardes pour les attraper.

La meilleure façon de prendre soin des rats du sac est de leur tirer dessus avant que la créature ne remarque les joueurs. Essayer de frapper cet ennemi avec une arme de mêlée est incroyablement difficile, car le rat est très rapide. Ils aideront considérablement les joueurs à obtenir plus de butin, mais les joueurs devraient s’abstenir de les poursuivre trop loin. Si les joueurs ne font pas attention, ils peuvent se retrouver au milieu d’une horde sans leurs amis pour les aider à sauvegarder

Le Lanceur Warpfire est très similaire au Ratling Gunner, mais sa portée est beaucoup plus courte. Cet ennemi porte un lance-flammes géant qui brûlera tout sur son passage, tout en repoussant les joueurs à proximité. Cela rend incroyablement difficile de s’engager dans un assaut direct contre ce rat. Ils n’ont également aucun scrupule à assassiner leur propre espèce pour éliminer le joueur.

Le meilleur pari ici est d’essayer de tirer sur le Lanceur Warpfire à distance, car il ne peut blesser personne en dehors de la portée de son tir. Les joueurs qui veulent le retirer facilement peuvent viser le char sur son dos pour le tuer instantanément et provoquer une explosion géante. Ceux qui sont pris dans son feu devraient esquiver en arrière et tirer avec leur arme au centre des flammes. La plupart du temps, cela frappera le rat pour des dommages décents.

Les tueur de fléaux sont des créatures désagréables qui utiliseront la magie noire pour désorienter et séparer le groupe. Ils utiliseront leur pouvoir pour conjurer une tempête qui empêchera les joueurs de pouvoir attaquer, puis les jettera loin. Cette attaque ne cause aucun dégât mais peut jeter les joueurs des falaises à leur mort. Ceci, couplé aux capacités de téléportation du Blightstormer, le rend difficile à gérer.

Les joueurs voudront écouter le son du chant ennemi pour localiser son emplacement. Une fois que cela se produit, les joueurs devraient le précipiter et essayer de le faire tomber le plus rapidement possible. Il parvient à conjurer la tempête qu’il téléportera et les joueurs devraient essayer de mettre beaucoup de distance entre eux et lui. À partir de là, ils devraient continuer à se concentrer sur le suivi du Blightstormer en fonction de ses sons de chant.

Le Lifeleech est un autre utilisateur magique qui se concentre sur la séparation des joueurs, mais celui-ci provoque une quantité décente de dégâts. Cette créature saisira un joueur et le fera glisser dans son sort de sangsue pour drainer la santé du joueur. Ils ont également la possibilité de se téléporter et de piéger des joueurs sans méfiance.

C’est une autre chose que les joueurs voudront écouter. Il émet des bruits de chant lors de la téléportation, afin que les joueurs puissent utiliser leurs oreilles pour suivre leurs mouvements sur la carte. Il tentera d’attaquer les joueurs par derrière, donc la stratégie consiste à rester ensemble et à couvrir tout le monde. S’il est attrapé par le sort, ses coéquipiers devraient essayer d’abattre le Lifeleech avec leurs armes à distance car il ne peut pas bouger pendant le lancer.

Suivant: Warhammer Vermintide 2: Act 1 Tomes et Grimoire

Warhammer Vermintide 2 peut être joué sur PlayStation 4, Xbox One et PC.