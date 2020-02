Warner Bros change le titre des oiseaux de proie dans les cinémas pour mettre en valeur Harley Quinn

Birds of Prey a été une déception au box-office lors de son premier week-end, et Warner Bros change le titre comme on le voit dans les cinémas pour mettre le personnage principal à l’avant-plan. Screenrant rapporte qu’AMC, Regal et Cinemark figurent parmi les théâtres qui ont changé le titre du film tel qu’il est affiché en Harley Quinn: Birds of Prey à la demande du studio.

Le titre du film faisait précédemment référence à Harley de Margot Robbie, mais uniquement dans le titre étendu Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). La plupart des théâtres ne font que l’afficher sans sous-titres, et Warner Bros.a voulu mettre en avant la star la plus connue afin de donner au public un personnage de franchise plus reconnaissable pour les attirer.

Le film a rapporté 33 millions de dollars au pays et 81 millions de dollars dans le monde lors de son premier week-end.

AMC a donc eu un problème avec l’intégration de #BirdsOfPrey et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn dans leur application. Bien. Plus maintenant. pic.twitter.com/mQJrbZulol

– Stitch Kingdom (@stitchkingdom) 10 février 2020