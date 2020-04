Warner Bros. déplace son calendrier de sortie. «The Batman», «The Flash», «Shazam! 2 ‘et plus!

Warner Bros a annoncé une multitude de changements aux dates de sortie de certaines des sorties les plus attendues du studio dans les années à venir. Nous commençons par ‘Les nombreux saints de Newark», une préquelle du film« Los Soprano », dont la première aura lieu du 25 septembre 2020 au 12 mars 2021; o ‘Réminiscence‘, science-fiction avec Hugh Jackman et Rebecca Ferguson, dont la première arrivera le 16 avril 2021 (également sur IMAX).

Et nous continuons. Le film de ‘Elvis presley‘aucun titre définitif ne se déplace du 1er octobre 2021 initial au 5 novembre 2021; “Roi richard», un biopic axé sur les superstars du tennis Venus et Serena Williams qui incarneront Will Will, va du 25 novembre 2020 au 19 novembre 2021; tandis que le futur film sans titre de Fred Hampton qui devait arriver le 21 août 2020 est actuellement sans date de sortie.

Tournez-vous vers les super-héros. Le nouveau film batman réalisé par Matt Reeves et avec Robert Pattinson, ‘The Batman‘est retardée du 25 juin 2021 au 1er octobre de la même année; “Le flash», avec Andy Muschietti dans la direction et Ezra Miller comme protagoniste va du 1er juillet 2022 au 3 juin 2022; tandis que «Shazam! 2 ‘ il va du 1er avril 2022 au 4 novembre 2022. Ces trois films sortiront également en salles IMAX.

Enfin, Warner Bros. réserve deux dates pour deux films inconnus pour le moment. Le premier arrivera le 25 juin 2021, tandis que le second arrivera le 1er avril 2022.