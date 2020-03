Warner Bros. diffère les sorties de “Wonder Woman 1984”, “Dans un quartier de New York”, “Scooby!” et «malin»

Warner Bros. a décidé de reporter la publication de certains de ses futurs projets en raison de la pandémie de coronavirus. Alors, ‘Wonder Woman 1984“n’arrivera finalement que le 14 août 2020, alors que”Dans un quartier de New York‘,’Scooby!‘et’Malin«ils restent sans date de sortie jusqu’à ce que les eaux retournent dans leur canal.

“Lorsque nous avons donné le feu vert à” Wonder Woman 1984 “, il était destiné à être vu sur grand écran. Nous sommes ravis d’annoncer que Warner Bros. Pictures présentera le film au cinéma le 14 août”, a déclaré Toby Emmerich. , Président de Warner Bros. Pictures Group. “Nous espérons que le monde sera dans un endroit plus sûr et plus sain d’ici là.”

Ces quatre films rejoignent une large liste de titres que les studios retardent pour éviter cette crise qui ravage le monde. Par exemple, Disney a indéfiniment retardé la sortie de ‘Mulan’, ‘The New Mutants’ et ‘Black Widow’, MGM a fait de même avec ‘No Time to Die’, Paramount avec ‘A Quiet Place 2’, et Universal a déplacé la première de ‘F9: The Fast Saga’ toute une année.

Concernant ‘Wonder Woman 1984Le film est réalisé par Patty Jenkins et met en vedette Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, accompagné de Kristen Wiig dans le rôle de Cheetah et Chris Pine dans son rôle de Steve Trevor. Comme son titre l’indique, le nouveau film se poursuivra dans les années 1980 où nous trouverons Wonder Woman face à un tout nouvel ennemi: Cheetah.

Pour sa part ‘Dans un quartier de New York‘(In the Heights) est une adaptation de la comédie musicale à succès de Broadway avec Anthony Ramos, Corey Hawkins et Jimmy Smits dans les rôles d’Usnavi de la Vega, Benny et Kevin, respectivement. Jon M. Chu («Crazy Rich Asians») dirige le projet sur la base d’un scénario écrit par Marc Klein.

En parlant de ‘Scooby!“Nous parlons de la première aventure animée de Scooby-Doo pour le grand écran, avec l’histoire inconnue sur les origines de Scooby-Doo et le plus grand mystère de la carrière de Mystery Inc.. Réalisé par le débutant Tony Cervone, le film nous dira comment Scooby et Shaggy se sont rencontrés et comment ils ont rejoint les jeunes détectives Fred, Velma et Daphne pour former la célèbre agence de détective Mystery Inc.

Finalement, ‘Malin‘est le nouveau film d’horreur de James Wan, un film avec Annabelle Wallis (‘ Annabelle ‘), George Young, Jake Abel, Maddie Hasson, Michole Briana White et Jacqueline McKenzie dont l’intrigue jusqu’à présent est gardée secrète. Ce film devait à l’origine arriver le 14 août, date désignée pour la première de la suite de Wonder Woman.