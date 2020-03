Warner Bros. et Sony publient des aperçus étendus d’oiseaux de proie et injectés de sang

Avec leurs premiers arrivages sur Digital HD, Birds of Prey et Bloodshot ont reçu des vidéos de prévisualisation étendues. Warner Bros. & Sony Pictures ont publié de nouvelles vidéos montrant neuf à dix minutes des films respectifs, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Birds of Prey et Bloodshot figurent parmi plusieurs films dont la sortie est anticipée à la suite de la fermeture des cinémas à la suite de la pandémie de coronavirus. Les deux films sont disponibles chez les détaillants numériques, avec une disponibilité de location à venir pour Birds of Prey le 7 avril et Bloodshot à une date encore inconnue.