Warner Bros nie les rumeurs selon lesquelles Wonder Woman 1984 ferait ses débuts en streaming

Il a été rapporté par The Wrap que Warner Bros envisageait de donner à Wonder Woman 1984 une sortie en streaming depuis la fermeture des théâtres en raison de la pandémie de coronavirus, mais cela ne semble pas être le cas. Indiewire rapporte que Warner Bros.a confirmé que le film ira dans les salles, pas en streaming, comme prévu. Le film devrait sortir le 5 juin.

La rumeur a suivi la nouvelle qu’Universal avait sorti Emma, ​​The Invisible Man et The Hunt en VOD et publierait également Trolls: World Tour en streaming. Comme nous l’avons indiqué précédemment, plusieurs chaînes de théâtre, dont AMC, Cinemark et d’autres, ont fermé leurs portes alors que le monde traite avec COVID-19. Warner Bros. n’a pas encore annoncé si HBO Max, son propre service de streaming, arrivera toujours en mai. Quoi qu’il en soit, Wonder Woman 1984 ne fera pas ses débuts sur le service avant qu’il ne soit entièrement présenté en salle.

Le film a été réalisé par Patty Jenkins et met en vedette Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Kristen Wiig et Pedro Pascal.