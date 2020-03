Warner Bros. reprend les droits du western surnaturel ‘The Pinkerton’

Go Deadline, nous savons que Warner Bros.a acquis les droits sur un script de Daniel Casey, en particulier un western surnaturel intitulé «Le Pinkerton» être soutenu par J.J. Abrams à travers sa société Bad Robot. Soyez le premier film sous l’accord de plus de 250 millions de dollars entre Bad Robot et Warner Bros.

Pour le moment, les détails de l’intrigue sont gardés secrets, bien que la bande soit décrite comme une vengeance occidentale surnaturelle. La National Pinkerton Detective Agency était un service de sécurité privé des États-Unis et une agence de détectives fondée par Allan Pinkerton en 1850.

Pinkerton est devenu célèbre en prétendant avoir déjoué un complot visant à assassiner le président élu Abraham Lincoln, qui a embauché plus tard des agents de Pinkerton pour sa sécurité personnelle pendant la guerre civile (bien que lorsqu’il a été tué, sa sécurité était dirigée par le personnel de l’armée et non par Pinkerton).

Par curiosité, on peut dire que dans la série télévisée de HBO ‘Deadwood’ (2004-2006), les Pinkertons apparaissent comme des mercenaires payés par George Hearst (personnage joué par Gerald McRaney), l’antagoniste de la dernière saison.