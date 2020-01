Warner Bros révèle le casting complet de Batman, Peter Sarsgaard ne jouant pas à deux faces

La liste complète des acteurs principaux de The Batman a été révélée, et avec elle la nouvelle que Peter Sarsgaard ne jouera pas à Two-Face. Warner Bros Pictures a publié un communiqué de presse annonçant l’ensemble complet des stars du film yocinubg DC, confirmant la plupart des castings – Zoë Kravitz en Catwoman, Paul Dano en Riddler, Jeffrey Wright en Jim Gordon, etc. – mais en abattant le croyance que Sarsgaard jouerait Harvey Dent / Two-Face.

La croyance que Sarsgaard jouerait le rôle n’était pas entièrement infondée, pour être juste. L’acteur jouera l’actuel Gotham D.A., nommé Gil Colson dans le film. Ce n’est pas un personnage établi dans le canon DC. Le rapport original indiquait que Sarsgaard pouvait jouer un procureur de district, Sarsgaard faisant un post sur les réseaux sociaux que les gens interprétaient comme étant lié à Two-Face.

Le film est actuellement tourné à Los Angeles et devrait sortir le 25 juin 2021.