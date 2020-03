Warner Bros. suspend la production de The Matrix 4, Fantastic Beasts 3

Warner Bros.a mis un terme au processus de production de The Matrix 4 et Fantastic Beasts et Where to Find Them 3 au milieu de la pandémie de coronavirus. Variety rapporte que le studio a choisi d’arrêter la production en cours sur le quatrième film Matrix et de suspendre leurs plans de production sur Fantastic Beasts 3 jusqu’à nouvel ordre.

Les films sont les derniers à être fermés alors qu’Hollywood prend des mesures pour endiguer la propagation du virus dans leur industrie. The Matrix était sur le point de faire ses prochaines étapes de tournage à Berlin, tandis que Fantastic Beasts devait commencer le tournage lundi au Royaume-Uni.

On ne sait pas si l’un ou l’autre film verra un retard dans la sortie prévue.