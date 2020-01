Warner Bros veut changer de manager pour l’intelligence artificielle

La science-fiction nous avertit depuis longtemps que nous ne faisons pas confiance aux machines ou à l’intelligence artificielle, mais il semble que dans Warner bros Ils n’apprennent pas la leçon.

Warner bros a signé un accord avec une société appelée Cinelytic (dans la saga Terminator, elle s’appelait Cyberdyne Systems, ce qui semble similaire) dans l’espoir d’utiliser ses programmes Intelligence artificielle pour les aider à décider quels films développer. Les gestionnaires devront donc penser moins et ils se trompent aussi moins.

Le système de gestion de projet piloté par Intelligence artificielle que veux-tu utiliser Warner bros Il a été lancé l’année dernière et fournirait “des données complètes et une analyse prédictive pour guider la prise de décision au stade du feu vert”. Ce programme peut déterminer la valeur d’une star de cinéma dans des endroits spécifiques et déterminer combien un film devrait générer dans les cinémas et les plateformes de streaming.

Et bien que le Intelligence artificielle Il n’est pas suffisamment capable de garantir un succès d’un milliard de dollars. Mais au moins “cela réduira le temps que les cadres passent sur des tâches répétitives de faible valeur”. Cela signifie que cela les aidera à concentrer leurs efforts sur des projets plus importants.

“Le système peut calculer en quelques secondes ce qui prenait des jours à évaluer pour un humain en ce qui concerne l’évaluation globale de l’emballage du film ou la valeur d’une étoile.” Dit le fondateur de Cinelytic, Tobias Queisser.

Les machines pourront-elles nous dire quels films voir à l’avenir?

La Intelligence artificielle que voulez-vous implanter Warner bros Il peut aider les studios à déterminer les films à offrir et ceux à éviter. Cela pourrait même aider les studios à éviter les échecs au box-office. Les machines pourraient-elles deviner qu’un film à un budget de 55 millions de dollars comme Joker rapporterait plus de 1066 millions de dollars? Le temps le dira.

Ce que le système ne fera pas, c’est de remplacer les humains qui travaillent chez Warner Bros (pour l’instant). Du moins, selon Tobias Queisser: «L’intelligence artificielle semble effrayante. Mais pour le moment, une IA ne peut pas prendre de décisions créatives. Ce que vous pouvez faire est de calculer des nombres et de désagréger de grands ensembles de données et de montrer des modèles qui ne seraient pas visibles pour les humains. Mais pour une prise de décision créative, vous avez toujours besoin d’expérience et d’instinct. »

Au cours des prochaines années, nous verrons si Warner Bros est d’accord avec ses décisions, pour l’instant des films tels que Birds of Prey, Wonder Woman, The Batman ou Tenet ont l’air très bien.

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.