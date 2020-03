Warner Bros veut que Brie Larson soit Lady Blackhawk

Bien que Brie Larson joue Captain Marvel dans l’univers cinématographique Marvel, il y a de nouvelles rumeurs selon lesquelles Warner Bross veut que l’actrice joue Lady Blackhawk au DCEU.

Brie Larson elle est devenue l’une des actrices les plus recherchées de l’industrie cinématographique, après avoir joué Carol Danvers dans Captain Marvel et ont participé à Avengers: Fin de partie. Récemment, selon plusieurs rapports parus dans We Got This Covered, l’actrice pourrait être considérée par Frères Warner pour jouer le personnage de Lady Blackhawk dans le Univers étendu DC.

Même si Captain Marvel ce fut un succès dans MarvelIl est vrai que Brie Larson a reçu beaucoup de haine de la part des haineux et des fans qui n’étaient pas à l’aise avec sa performance. Cependant, l’actrice était toujours forte et faisait face à chacune des personnes qui la critiquaient de manière négative. Pourtant, il est vrai que sa performance dans UCM Il n’a pas été applaudi par une grande partie du public, et tout a empiré avec sa participation à Avengers: Fin de partie.

La verrons-nous au DCEU?

Avec toutes ces choses contre lui, Brie Larson pourrait être dans le collimateur de Warner bros. Selon les sources de We Got This Covered, les mêmes qui ont dit que Viola Davis reviendrait pour la suite de Suicide Squad et qu’un programme de Lanterne verte atteindra HBO Max, informations confirmées; Warner Bros. regarde l’actrice de Captain Marvel jouer Lady Blackhawk dans le DCEU.

Le plan est de présenter le personnage dans un film seul ou en tant que membre de la Justice Society of America dans le film de Black Adam, puis lui faire jouer un plus grand rôle dans la franchise. Certes, Brie Larson Elle n’est pas la seule actrice envisagée pour le rôle, mais elle doit certainement être l’une des options les plus fortes.

Pendant, Marvel continue toujours avec l’idée de faire un deuxième film Captain Marvel. Pour le moment, même Larson elle-même ne sait pas ce qui se passera dans ce nouvel épisode.

Partager



Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.