Warwick Davis fait le point sur la série Willow Disney +

Warwick Davis a donné une mise à jour sur la série télévisée Willow Disney + prévue, notant que ce n’est pas aussi loin qu’on le croyait. Davis a parlé avec Inverse pour une nouvelle interview et a discuté de la façon dont il avait hâte de reprendre son rôle de personnage titulaire de la série fantastique de Ron Howard de 1988.

Discutant du statut de la série en ce moment, Davis a déclaré: «Internet nous a un peu devancé ici. Il y a beaucoup de travail sur le développement et sur ce que cela pourrait être potentiellement, mais il n’y a pas de feu vert défini, allez, nous le faisons. Il y a beaucoup de travail en cours. Les bonnes personnes se sont réunies. Il y a beaucoup d’enthousiasme et beaucoup de bonne volonté des bonnes personnes et aussi des fans. Je pense que ce qui est vraiment réconfortant, c’est l’enthousiasme des gens du monde entier. Donc, oui, aucune nouvelle définitive là-bas. Je pense qu’il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qui devienne réalité. Absolument.”

Howard a révélé dans une interview en mai dernier qu’il était en pourparlers sur la série, en disant: “Warwick est tellement cool et si bon et c’est un si bon acteur que j’espère vraiment que nous aurons la chance de voir le Willow mature en action.”

L’acteur a déclaré qu’il avait hâte de reprendre le rôle, disant: «Oh, je le suis. J’adorerais faire ça. Quand j’ai fait le film, j’avais 17 ans, et c’était une courbe d’apprentissage abrupte pour jouer le personnage. Ron Howard faisait partie intégrante de ma capacité à le faire. Maintenant, je sens qu’en tant qu’acteur, j’ai beaucoup appris au fil des ans. Et jouer le personnage plus âgé serait fascinant. Je veux dire qu’il est plus âgé, il est plus sage – a-t-il appris à devenir sorcier? At-il maîtrisé le métier? Que se passe-t-il dans le monde de Willow? Alors oui, si nous arrivons à le faire, il y aura une merveilleuse histoire à raconter, j’en suis sûr. Et je vais grandement apprécier cette opportunité. “

Willow a été un succès à sa sortie, avec 110 millions de dollars dans le monde sur un budget de 35 millions de dollars.