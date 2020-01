Watchmen: la deuxième saison est peu probable à HBO après que Damon Lindelof ait déclaré qu’il n’était pas intéressé

Les fans qui espéraient une deuxième dose de Watchmen sont sur le point d’être déçus: HBO ne devrait pas continuer la série parce que Damon Lindelof s’est retiré. Le directeur de la programmation de HBO, Casey Bloys, a parlé à USA Today de l’avenir de l’émission après sa première saison bien examinée et fortement surveillée, et a déclaré qu’ils ne cherchaient pas à continuer sans Lindelof, qui a créé la suite télévisée de l’histoire.

Bloys a déclaré que Lindelof «a brillamment pris ce roman graphique et l’a ouvert en quelque sorte et a créé un tout nouveau monde… C’est vraiment dans la réflexion de Damon sur ce qu’il veut faire. S’il y a une idée qui l’a excité à propos d’une autre saison, un autre épisode, peut-être comme un Fargo, True Detective [anthology-style] prendre, ou s’il veut faire quelque chose de complètement différent. Nous sommes très fiers de Watchmen, mais ce qui m’intéresse le plus, c’est ce que Damon veut faire. “

Lindelof a déclaré au magasin qu’il n’était pas intéressé à faire une deuxième saison, et alors qu’il a dit qu’il avait «donné ma bénédiction» à HBO en ce qui concerne une nouvelle saison potentielle avec une autre créatrice en charge, Bloys a dit de ne pas planifier cela: serait difficile d’imaginer le faire sans Damon impliqué d’une manière ou d’une autre. »

Watchmen a été bien évalué (y compris par le vôtre) avec un score total de 96% sur Rotten Tomatoes et a déjà remporté plusieurs prix. C’était la nouvelle série de HBO la plus regardée depuis Big Little Lies.