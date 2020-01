Watchmen peut ne pas avoir une deuxième saison sur HBO

Watchmen, la série de HBO, peut ne pas avoir de deuxième saison et finir par être annulé. Apparemment, le motif serait son créateur Damon Lindelof.



Malheureusement Watchmen Je ne pourrais pas continuer comme une série. Il parait, HBO il ne voit pas que la fiction a un avenir sans son créateur Damon Lindelof, et pour sa part, il ne voit pas non plus d’avenir pour la deuxième saison. Contrairement à d’autres projets, la fin de cette série n’aurait pas à voir avec le manque d’audience ou de critique publique.

Dans la première saison de Watchmen, bien qu’il soit situé dans un monde de super-héros et de justice, a concentré son récit sur le racisme et un système judiciaire douteux aux États-Unis. Cela a généré un conflit à tout moment, car depuis sa création, il s’est distancé dans de nombreux aspects du film de 2009 créé par Zack Snyder. Cependant, avec le passage des chapitres, la fiction de HBO Il a gagné le respect de la plupart des critiques et des fans.

Et pourquoi l’annulent-ils?

Tout se résume à la décision de son créateur, Damon Lindelof. Dans une interview accordée à USA TODAY, le directeur de la programmation, Casey Bloys, a déclaré que une deuxième saison de Watchmen ne se conçoit pas sans lui: “Cela dépend vraiment de Damon et de ce qu’il veut faire … il a pris le roman graphique et créé un tout nouveau monde, nous sommes très fiers de” Watchmen “, mais plus intéressés par ce que Damon veut faire.” D’un autre côté, Lindelof a déjà confirmé avoir raconté l’histoire qu’il voulait, mais que HBO “pourrait” aller de l’avant avec la série s’ils le jugeaient pratique.

Bien que tout semble indiquer que Watchmen n’ira pas de l’avant sans son créateur, la porte n’est pas complètement fermée. Peut-être que HBO décide de faire une deuxième saison avec un autre créateur, bien que cela ne semble pas très probable.

