WB réagit et suspend le tournage de “The Batman” pendant deux semaines

Bien qu’au départ, il semblait que Warner Bros était le seul studio à poursuivre ses productions sans prêter attention à ce qui se passe dans le monde avec l’épidémie de coronavirus, le studio a finalement décidé de suspendre la production de ‘The Batman“. Selon un porte-parole de la Banque mondiale, le studio interrompt le tournage pendant deux semaines (pour l’instant), bien qu’ils surveilleront de près la situation pour voir quelles mesures ils devraient continuer à prendre.

En ce qui concerne les autres productions de l’étude en cours et bien que la situation puisse changer à tout moment, pour le moment le redémarrage de ‘Matrix’, ainsi que le film biographique de Serena et Venus Williams, ‘King Richard’ et ‘Fantastic Beasts 3’ continuent Variety rapporte que le drame sportif a été modifié en raison du temps pluvieux à Los Angeles (pas du coronavirus), tandis que le nouvel épisode de “ Matrix ” est tourné à Berlin avec l’équipage prenant toutes les préoccupations possibles pour éviter la contagion. .

Warner Bros Pictures a récemment confirmé que le casting était composé de Robert Pattinson en tant que Batman / Bruce Wayne; Zo Kravitz en tant que Selina Kyle; Paul Danocomo Edward Nashton; Jeffrey Wright en tant que commissaire James Gordon; John Turturrocomo Carmine Falcone; Peter Sarsgaard en tant que Gotham District Attorney Gil Colson; Jayme Lawson comme candidate à la mairie Bella Rel, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth; et Colin Farrell comme Oswald Cobblepot.

“The Batman‘est en cours de développement par Warner Bros. depuis 2015, lorsque Ben Affleck a confirmé sa participation au DCEU. Mais après le départ d’Affleck du projet, en février 2019, il a été annoncé que Matt Reeves (“ L’aube de la planète des singes ”) reprendrait le film pour faire de Robert Pattinson le personnage principal.

L’histoire de Reeves a été décrite comme un projet axé sur les personnages qui se concentre sur les expériences des plus jeunes du Dark Knight en tant que meilleur détective du monde. Le cinéaste a également déclaré qu’il s’attend à une “galerie des méchants” majeure dans le film, ainsi que des allusions au lien possible du film avec la bande dessinée emblématique de Frank Miller et David Mazzucchelli “Year One”, sorti en 1987.

Produit par Reeves et Dylan Clark, le directeur de la photographie nominé pour la cicatrice Greig Fraser servira de directeur de la photographie pour le projet qui sera tourné au Royaume-Uni et devrait sortir en salles le 25 juin 2021.