We Are One: Les meilleurs festivals de cinéma du monde s’unissent via YouTube

En raison de la pandémie actuelle de coronavirus, de nombreux événements cinématographiques dans le monde ont dû faire face à des retards et des annulations inévitables. C’est pourquoi Tribeca Enterprises et YouTube se sont associés pour créer We Are One, un événement en ligne auquel participeront les 20 meilleurs festivals de films tels que Cannes, Toronto et Guadalajara, ce dernier étant le seul au Mexique et en Amérique latine dans la sélection.

Le monde du cinéma se rencontrera au loin à travers un événement unique qui vise à montrer sa résilience aux dommages causés par le coronavirus et en même temps amasser des fonds pour aider les organisations qui tentent de lutter contre la pandémie, comme l’Organisation mondiale de la santé.

À travers We Are One: A Global Festival, divers festivals de films à travers le monde qui n’ont pas pu être organisés rassembleront le meilleur de leur sélection internationale à montrer sur YouTube gratuit à partir du 29 mai et pour les 10 jours suivants.

Des festivals comme celui de Cannes, Tribeca. Toronto, BFI Londres, Saint-Sébastien, Venise, Sidney, Tokyo, Guadalajara, Berlin, Mumbia, Jérusalem, Marrakech, entre autres, offriront une partie de la programmation choisie pour la proposer au public du monde entier.

“L’un des aspects les plus uniques et les plus inspirants de notre séjour à la maison est notre capacité à nous réunir et à vivre un événement en tant que personne, et We Are One: A Global Film Festival n’est que cela”, a déclaré Robert Kyncl, directeur commercial. YouTube.

Dans un communiqué, Pierre Lescure et Thierry Frémaux, présidents du Festival international du film de Cannes, ont déclaré qu’ils voyaient cet événement comme: «une occasion unique de se concentrer sur des films et des talents extraordinaires qui permettent au public de découvrir des façons de raconter des histoires à travers le monde et la personnalité artistique de chaque festival ».

“C’est un événement qui n’a jamais été fait auparavant et nous sommes fiers d’accueillir ce contenu fantastique, qui est gratuit pour les cinéphiles du monde entier”, a déclaré Tribeca Enterprises dans un communiqué.

Il n’y a pas encore de programme officiel de travaux, mais il a été annoncé que la sélection se composera de longs métrages, courts métrages, documentaires, causeries et spectacles d’humour.

Vous pouvez accéder à la chaîne officielle du Festival ici.