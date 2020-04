We Summon the Darkness Review

Alexandra Daddario– Alexis

Maddie Hasson– Val

Johnny Knoxville– Pasteur John Henry Butler

Keean Johnson– Marque

Logan Miller– Kovacs

Amy Forsyth– Bev

Austin Swift– Ivan

Allison McAtee– Susan

Tanner Beard– Shérif Dembrowski

Réalisé par Marc Meyers

Scénario de Alan Trezza

Distribué par Saban Films

Classé R pour violence sanglante, langage omniprésent, usage de drogues et références sexuelles

Durée– 91 minutes

Avertissement: cette critique contient des spoilers.

We Summon the Darkness, réalisé par Marc Meyers, est l’un de ces types de thrillers d’horreur modernes qui, bien que bien faits, présentent une grande tournure qui n’est pas à moitié aussi intéressante que le film veut que vous le croyiez. Le film n’a vraiment pas besoin du tout pour fonctionner. Pourtant, c’est très bien fait et amusant.

Le film met en vedette Alexandra Daddario dans le rôle d’Alexis, une fille chaude aimant le heavy metal qui va à un grand concert de heavy metal hooha avec ses amis Val (Maddie Hasson) et Bev (Amy Forsyth) dans l’Indiana en 1988. Avant de se diriger vers la salle de concert, les filles rencontrer trois gars qui sont responsables du lancement d’un milk-shake au chocolat sur leur véhicule pendant le trajet vers le concert. Au début, Alexis et ses amis sont antagonistes envers les gars (Mark, joué par Keean Johnson, Kovacs, joué par Logan Miller, et Ivan, joué par Austin Swift) parce que l’incident du milkshake les a presque chassés de la route. Cependant, les filles se réchauffent en quelque sorte avec les gars et se font rapidement des amis avec eux. Ils partagent tous des bières avant le concert, apprécient le concert ensemble, puis acceptent de sortir et de faire la fête après le concert. Alexis invite les gars dans sa maison qui est au milieu de nulle part. Quel meilleur endroit pour faire la fête que là-bas?

Alors les gars se dirigent vers la maison d’Alexis et tout le monde commence à faire la fête dans le jardin. Les choses tournent un peu mal, cependant, quand les gars commencent à s’évanouir. Pourquoi diable cela se produit-il? À l’insu des gars, Alexis a drogué leurs boissons. Alexis a drogué leurs boissons? Pourquoi ferait-elle ça?

Parce qu’Alexis, avec Val et Bev, ont l’intention de tuer les gars dans le cadre d’un faux rituel satanique. Comme nous le voyons et l’entendons vers le début du film, l’Indiana et le reste des États-Unis sont au milieu d’une sorte de panique satanique. Des gens sont tués dans ce qui semble être des meurtres aléatoires inspirés du satanisme. Cependant, la réalité est que les meurtres sataniques font tous partie d’un grand plan de hooha par un célèbre télévangéliste chrétien (le pasteur John Henry Butler, joué par Johnny Knoxville) pour effrayer les gens à croire en Jésus ou quelque chose. Alexis et Val sont membres fondateurs de ce programme (en fait, Alexis est la fille du pasteur), tandis que Bev est un nouveau venu.

Alors les filles traînent les gars dans la maison, les attachent aux chaises et commencent le massacre. Eh bien, ils essaient de commencer le meurtre. Ils parviennent à tuer l’un des gars assez rapidement, mais des complications se développent et leur plan «facile» va à la merde. Les filles réussiront-elles finalement? Les gars survivants survivront-ils?

Comme je l’ai dit plus tôt, la grande torsion impliquant Alexis, Val et Bev n’est pas aussi intéressante ou époustouflante que le film veut nous le faire croire. On pourrait penser que les gens qui jouent essentiellement un rôle dans le but de duper les victimes agiraient différemment quand ils se révéleraient eux-mêmes, mais les filles n’agissent pas si différemment lorsqu’elles révèlent le grand schéma. Les filles jurent toujours, elles portent toujours leurs vestes en cuir, et elles affichent toujours leurs fesses et ainsi de suite dans leurs jeans serrés. La seule vraie différence d’attitude est qu’ils veulent tuer les gars au lieu de simplement traîner avec eux. Ce n’est pas assez de «changement» pour que le gros changement ait de l’importance. Je ne pense pas que le film ait besoin d’une touche. Pourquoi ne pas simplement avoir Alexis et Val être de vrais satanistes / tueurs sataniques et ensuite partir de là? Quel est le problème avec un complot simple?

Ou si la torsion est nécessaire et que tout le schéma du satanisme n’est vraiment qu’un schéma d’un télévangéliste, pourquoi ne pas rendre les filles juste follement psychotiques et, dans ce contexte, super pieuses? Vous pouvez être super effrayant et terrifiant tout en ne disant pas “putain” tout le temps. Cette stratégie aurait été plus logique et aurait eu un impact plus important sur l’histoire. Eh bien, au moins je pense que ça l’aurait fait.

La partie siège / chat et souris de l’histoire est la meilleure partie du film, alors que les gars survivants essaient de trouver une stratégie pour sortir de la maison. Les gars ne sont pas si ingénieux et ils ont peur de la mort, ce qui est un joli revers sur le genre de situation de “film slasher typique” dans laquelle la partie chat et souris de l’histoire habite (vous voyez généralement des personnages féminins dans cette situation). Et quand les gars vont en tête-à-tête avec les filles, ils n’ont pas un avantage de force ou quelque chose comme ça. Encore une fois, les gars ont peur, ils ne savent pas quoi faire et ils essaient juste de survivre.

Je souhaite que le film soit plus sanglant qu’il ne l’est. Les morceaux gore que nous obtenons sont corrects, mais certaines des séquences de mort devraient probablement avoir plus de morceaux qu’elles ne le sont. Je pense que je me suis aussi ennuyé avec la chose «la personne se poignarde dans le ventre puis tombe au sol». Où est le sang, mec?

Alexandra Daddario fait un excellent travail en tant qu’Alexis. Son personnage n’a pas beaucoup de sens, mais elle parvient toujours à se rendre observable et intéressante. Ses yeux sont terrifiants lorsqu’elle est folle / s’apprête à tuer quelqu’un. J’adorerais la voir jouer un personnage complètement dérangé un de ces jours.

Maddie Hasson fait hilarante peur en tant que Val. Elle croit en quelque sorte au stratagème mais on a l’impression qu’elle est vraiment plus dévouée à Alexis qu’autre chose. Elle est en fait plus psycho qu’Alexis. Je pense que vous aimerez la façon dont son personnage finit.

Amy Forsyth est un peu raccourcie en tant que Bev parce que vous n’êtes jamais tout à fait sûr de ce que son contrat est censé être. Est-elle dans le schéma, vraiment dans le schéma, ou est-ce que quelque chose d’autre se passe avec elle? Quand vous découvrez quelle est sa véritable affaire, cela n’a pas beaucoup d’impact. Pourtant, Forsyth fait un bon travail de toute façon avec ce qu’elle a donné et, homme, elle peut certainement manier un moteur de bateau comme une arme.

En ce qui concerne les gars, Logan Miller est celui qui se démarque le plus en tant que Kovacs. Il est drôle, il est quelque peu charismatique, et il est une sorte de connard mais dans le bon sens. Keean Johnson est un peu ennuyeux en tant que Mark. Et Austin Swift est drôle comme Ivan, bien que le film ne fasse pas assez avec ce comportement drôle.

Et Johnny Knoxville est terrifiant en tant que pasteur Butler. Je serais ravi de voir une sorte de film dérivé où nous voyons le pasteur dans toute sa gloire de meurtrier de scumbag / fraude complète. Je parie que ça botterait le cul.

Malgré ses défauts, j’ai beaucoup aimé We Summon the Darkness. L’intrigue est un peu déroutante, mais il y a suffisamment de bonnes choses réparties pour que le film en vaille la peine. Vous devriez vraiment vérifier.

Voir We Summon the Darkness. Voir, voir, voir.

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: 6

Les explosions: Aucun.

Nudité?: Aucun.

Doobage: Un lapin sur la route, une boîte de Twinkies sur le tableau de bord, un Ring Pop, un manque de Ding Dongs, une salle de bain publique hors écran, un lancer de milkshake au chocolat, une miction constante, le tabagisme, la consommation d’alcool, des mini tasses Solo rouges , blague de feux d’artifice, conneries sur les meurtres sataniques, amour secret de KC et du Sunshine Band, un concert de heavy metal, un manoir au milieu de nulle part, Metallica et Megadeth parlent, une histoire de veste en cuir, double éclairage de cigarette, drogue hors écran , bondage de chaise, eau sur le visage, couteau sur la poitrine, plus d’urination, coupe de bras, plateau de service en métal sur le visage, salle de vin hooey, tentative de garrot, outils, barfing, un coffre-fort plein de cocaïne, coup de couteau dans l’intestin, un dossier plein d’anciennes coupures de presse, une boîte pleine d’argent, des gifles de cul, des lance-flammes faits maison, une balle dans la tête, une bagarre au-dessus d’une arme à feu, un bateau à moteur hooey, bro shit, tranchage de jambe, plus de tranchage de bras, bouteille de vin à l’arrière, balle à l’intestin, manger des cookies, combat de filles, tentative de strangulati sur, les cheveux en feu, le poinçonnage du nez, plus d’étranglement, une grande chute de fenêtre, une attaque de camion et un front noueux.

Kim Richards?: Aucun.

Gratuit: Indiana 1988, Alexandra Daddario, Johnny Knoxville, Johnny Knoxville en tant que télévangéliste, Jolt Cola, un chapeau “Older Than Dirt”, des nouvelles radio sur un culte satanique de tueurs, la bière Pabst Blue Ribbon, parler de fusil de chasse à la bière, parler de Randy Rhoads, parler des premiers concerts, “Never Have I Ever”, droguer, une grosse torsion, “Heaven is a Place on Earth”, et un front end noueux.

Meilleures lignes: “Je ne sais pas pour vous mais je baise les yeux fermés”, “Les filles, attention maintenant. Pourquoi, vous ne pensez pas que nous pouvons nous débrouiller seuls? “” C’est un milk-shake au chocolat. C’est un milk-shake au chocolat, “” Au moins ce n’est pas de la merde, “” Heureux dickwads du 4 juillet! “” D’accord, hippie, tu es prêt pour les Serviteurs de Satan? “” Voyez, c’est pourquoi je suis le maître de ce que je fais »,« Qui est Judd Nelson? »,« Un putain de romantique »,« À la folie! »,« Vous voulez jouer à un jeu? »,« Oh, vous ne pensiez pas que nous allions avoir tu as couché avec toi? »« Va-t-elle pouvoir faire ça? Elle ferait mieux de pouvoir faire ça, “” Putain de merde, tu es le putain de culte! “” C’est amusant d’être si stupide? “” Tu ne comprends pas? On s’en fout, »« Je t’ai dit d’arrêter de parler »,« Demande pardon au Christ avant de te tuer »,« Je vais avoir besoin d’un tampon, mec »,« C’était probablement juste un feu d’artifice »,« Pauvre petit agneau. Vous êtes tellement perdu que vous ne savez même plus ce qui est réel. “” Je suis la colère de Dieu “” Oh, pouvez-vous respirer? Désolé, bébé, “” Tu as vraiment foiré celui-ci, Alexis, “” Je suis une victime !, “et” Tu ne devrais pas croire tout ce que tu vois. ”

