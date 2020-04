Wes Ball dirigera l’adaptation cinématographique de “The First Fifteen Lives of Harry August”

Amblin Partners a annoncé qu’elle avait acquis les droits de tournage de «Les quinze premières vies de Harry August», le roman écrit par Catherine Webb sous le pseudonyme de Claire North qu’en Espagne nous connaissons comme «Les quinze premières vies de Harry August».

Melissa Iqbal (‘The Nevers’) sera en charge de l’écriture du scénario d’un film réalisé par Wes Ball, responsable de la trilogie de ‘The Maze Runner’, de ce que pourrait ‘Mouse Guard’ et en principe, également Futur réalisateur du prochain film de la franchise «La planète des singes».

Pete Czernin et Graham Broadbent de Blueprint Pictures et Joe Hartwick Jr. d’Oddball Entertainment seront leurs producteurs, tandis que Jeb Brody et Andrew Calof superviseront la production d’Amblin Partners.

Publié dans notre pays par Colmena Ediciones, le synopsis espagnol du roman original est le suivant:

“Harry August est sur son lit de mort. Encore une fois.

Chaque fois que Harry meurt, il renaît juste au même endroit et à la même date, comme un enfant avec toutes les connaissances d’une vie qu’il a vécue douze fois auparavant. Peu importe ce qu’il fait ou les décisions qu’il prend, quand Harry meurt, il revient toujours là où tout a commencé. Jusqu’à maintenant.

Alors qu’Harry approche de la fin de sa onzième vie, une petite fille s’approche du bord de son lit. Vous me manquez presque, docteur August, dit-il. Je dois envoyer un message avec vous dans le passé. Il a été transmis d’enfant à adulte, d’enfant à adulte, il y a mille ans. Le message est que le monde se termine et nous ne pouvons pas l’empêcher. Maintenant c’est ton tour.

C’est l’histoire de ce que Harry August fait ensuite (et de ce qu’il a fait avant). Comment il essaie de sauver un passé qu’il ne peut pas changer et un avenir qu’il ne peut pas permettre. C’est une histoire d’amitié et de trahison, d’amour et de solitude, de loyauté et de rédemption, et du passage inévitable du temps.