Westworld 3.01 Review – «Parce Domine»

[Avertissement:[Warning:les spoilers abondent pour ceux qui n’ont pas vu la première de la saison de Westworld dimanche.]

C’est un euphémisme de décrire Westworld comme une série télévisée polarisante. La ré-vision du thriller de science-fiction par Jonathan Nolan et Lisa Joy a des légions de fans (y compris, la divulgation complète, moi) qui apprécient ses ambitions et sa volonté de plonger dans les complexités morales, avec des personnages qui sont loin d’être clairs et qui fournissent amplement l’occasion de s’attaquer à des problèmes importants. C’est une magnifique série remplie d’acteurs talentueux donnant de superbes performances, et qui n’a pas peur de se balancer pour les clôtures.

Mais il y a aussi l’autre côté de la base d’audience, qui n’est pas nécessairement fans de la série. Ces téléspectateurs qualifient les deux saisons de l’émission de si loin pour être délibérément obliques et prétentieux, plus intéressés à explorer ses notions élevées qu’à raconter une histoire cohérente. Ils soutiendront que la construction du monde et les grandes performances ne signifient pas grand-chose si les personnages sont difficiles à aimer et que le monde ne mène pas à une histoire qui engage émotionnellement.

Et vraiment, les deux arguments sont valides. Westworld est parfois trop impressionné par lui-même, et il a certainement perdu un peu de son emprise dans la saison deux sur ce qui était déjà un récit assez ténu de la saison un. C’est une ligne fine pour marcher entre garder vos fans intrigués par le mystère et leur en donner suffisamment pour qu’ils ne se sentent pas frustrés et ne se faufilent pas. Bien que la saison deux ait assez bien fonctionné pour moi, il est difficile de nier qu’elle s’est un peu glissée dans sa spirale de surcomplexité, et il est facile de comprendre pourquoi c’était un arrêt.

Heureusement, Nolan et Joy semblent vraiment avoir laissé la plupart du mystère dans un mystère dans un labyrinthe avant de passer à la saison trois. “Parce Domine” se passe largement du motif dominant de la logique narrative insaisissable qui a illustré la saison un et surtout deux en faveur d’un élan plus direct. Ce n’est pas incroyablement surprenant, pour être juste. Les hôtes sont maintenant dans le monde de l’homme, ce qui signifie qu’il y a un monde beaucoup plus ouvert pour jouer. Les showrunners sont assez intelligents pour savoir qu’ils doivent se fondre dans ce nouveau cadre plus étendu s’ils veulent un niveau d’achat -dans ce que ce nouvel acte de leur histoire va apporter.

Cela ne veut pas dire que tout est limpide. Nous avons encore des narrateurs peu fiables, et le fait que la série évite soigneusement d’utiliser des dates est révélateur. Mais avant que Joy et Nolan ne retournent dans le bassin de chronologie trompeuse, nous devons comprendre les règles de base. Et pour cela, nous devons nous concentrer sur un personnage principal qui – bien sûr – finit par être Dolores, qui ressent vraiment son avoine et fait de grands jeux maintenant qu’elle est sortie de sa tenue de cow-girl et dans des robes élégantes et des motos réactives qui venez avec.

Le titre de cet épisode, «Parce Domine» est une antiphon catholique, une chanson de rituel. Le titre se traduit du latin en «Épargnez-nous, Seigneur» et le texte intégral est «Épargnez-nous, Seigneur, épargnez votre peuple. Ne nous fâche pas pour toujours. » Même si vous ne tenez pas compte du fait que Dolores se réfère à plusieurs reprises aux hôtes en tant que nouveaux dieux de l’humanité, il est difficile d’ignorer la clarté de ce petit chant avec elle. Tout au long de cet épisode, Dolores fait progresser ses projets pour livrer son peuple à la place qui lui revient. Mais elle est aussi très bien le dieu vengeur. Elle rend visite à sa colère contre Jerry au début de l’épisode et Martin à la fin, qui lui ont rendu visite à Westworld à un moment donné.

Dolores se considère absolument comme un ange vengeur, et Jerry en est le parfait exemple. Nous apprenons que Jerry a tué sa première femme dans un accès de rage, et elle a été laissée flottante face cachée dans la piscine comme couverture pour que cela ressemble à un accident. Ce n’est pas une coïncidence si Dolores sort de la piscine de Jerry en route pour lui faire face comme si elle était le fantôme de substitution de sa femme décédée. Ce n’est pas non plus par hasard qu’il finit par essayer de tuer Dolores et, par ses propres actions, finit par lui ouvrir le crâne et mourir dans ledit bassin. Certes, Dolores Abernathy est un ange impitoyable, mais j’apprécie absolument qu’elle soit une avec un sens de la justice karmique.

Cela dit, la clé de Dolores en tant que personnage a toujours été à quel point nous pouvons faire confiance à ses motivations. Le changement de Wyatt qui a été mis en elle a toujours rendu ses motivations dans le parc douteuses, et il serait facile de souligner qu’elle ne cherche pas exactement un moyen de se réconcilier avec l’humanité. C’est le syndrome «Magneto Was Right»; Certes, Magneto et Dolores font valoir des arguments très valables, mais quiconque essaie de se faire passer pour les dieux de leurs oppresseurs n’est probablement pas quelqu’un que nous devrions nous attendre à être un dieu bienveillant. Je dirais que nous pouvons même nous demander si nous pouvons lui en vouloir. Pour tout le style et le panache de Maeve, il y a une complexité morale à Dolores que j’apprécie profondément et qui la sert bien à l’extérieur.

Aussi centrale qu’elle soit dans cet épisode, Dolores n’est qu’un morceau. Notre autre plus gros morceau vient avec le nouveau personnage Caleb (Aaron Paul), un ancien soldat qui traverse une période difficile depuis sa sortie et a du mal à le faire dans le monde. Caleb essaie de trouver de meilleurs emplois que son travail de grogneur dans la construction et, clairement, il est capable de faire plus. Mais ça ne se réunit pas pour lui. En attendant, il prend des petits boulots de l’application de réseautage criminel Rico. Paul est bon pour jouer des escrocs sympathiques avec une conscience, et ici, il est à peine même un escroc. La plupart du temps, nous le voyons faire de son mieux pour suivre sa conscience ou avoir des conversations, soit avec son thérapeute, soit avec son ami et ancien compagnon d’escouade Francis.

Maintenant, je ne pense pas que quiconque ait été probablement surpris par la tournure à la fin de la mort de Francis. C’était assez évident dès le début, en fait. Mais Joy et Nolan savent que leurs téléspectateurs sont plus intelligents que cela, et s’ils vont nous donner un mystère, ce ne sera pas celui-là. Ainsi, le but n’était pas de nous surprendre; il s’agissait plutôt de nous jeter un œil dans le cerveau de Caleb et d’accomplir deux choses. Le premier est de nous aider à voir pourquoi il est à sa place et à accepter l’idée de lui comme un bon gars, même s’il vole de l’argent et aide à nettoyer les scènes de crime de drogués riches. Westworld a fait beaucoup depuis son premier épisode avec l’idée d’un déséquilibre des pouvoirs, qu’il soit personnel, financier ou purement contrôlé, et Caleb est immédiatement imprégné de ces thèmes.

Il est également très pertinent de souligner les thèmes visuels autour de Caleb qui font de lui probablement quelque chose de plus qu’il n’y paraît. La première fois que nous voyons Caleb, il ouvre les yeux d’un sommeil dans une scène qui semble éteinte. Sa conversation avec Francis commence avant même qu’il ne réponde à son téléphone, et il y a beaucoup de trame de fond impliquée dans cette première scène qui sera quelque peu détaillée tout au long de l’épisode. Mais au fur et à mesure que l’heure avance, nous revisitons cette image de lui se réveillant entouré d’obscurité. La répétition commençant par un réveil fait écho la première fois que nous Dolores dans la saison un, parcourant constamment la boucle de son scénario. Est-ce que cela veut dire qu’il est un hôte (peut-être créé à des fins militaires), ou est-ce simplement destiné à mettre Caleb comme notre nouveau personnage “yeux du public” comme Dolores l’était en grande partie dans la première saison? Soit c’est possible, et le fait qu’il finisse par rencontrer Dolores à la fin n’éclaircit pas beaucoup les choses. Bien sûr, cela pourrait être quelque chose de conçu par Dolores, mais cela pourrait également être un moyen de présenter l’intrigue de Dolores à un personnage humain sympathique. Quoi qu’il en soit, cela implique absolument plus de signification que ce qui est explicite dans le texte.

Pendant que tout cela se passe, il y a aussi Charlotte qui se promène encore. Si vous vous souvenez, la dernière fois que nous avons vu Charlotte, on a découvert qu’elle était en fait un corps hôte portant la conscience de Dolores et que la Charlotte biologique était morte. Exactement qui est à l’intérieur de l’hôte de Charlotte est une question de spéculation pour l’instant. Il était fortement sous-entendu à la fin de la saison dernière que qui que ce soit, ils travaillent avec Dolores, mais cela laisse le champ largement ouvert. Le fait qu’elle manipule Delos pour qu’elle retourne dans la production hôte s’inscrit définitivement dans les plans de Dolores, mais pour l’instant, c’est juste un mystère intrigant (et une façon bienvenue de garder Tessa Thompson à l’écran).

Charlotte est notre entrée dans les couloirs du pouvoir des entreprises dans le cadre de Westworld, qui est un endroit qui semble être très pertinent pour la destination de l’intrigue. Dolores essaie d’aller au fond du puissant moteur de stratégie d’Incite, connu sous le nom de Rehoboam, auquel Delos semble avoir une certaine connexion. Soit dit en passant, c’est un nom particulier et révélateur. Roboam était le fils du roi Salomon, dont on se souvient surtout d’avoir perdu le Royaume-Uni de son père lors d’une révolte armée. Il préfigure clairement et définit un adversaire immédiat et très redoutable pour Dolores en ce qu’il (et ce son contrôleur, le mystérieux Serac) peut prédire exactement ce que les gens vont faire et agir en conséquence. Cela ferait de Dolores Jeroboam, ce qui – eh bien, est préoccupant pour les fans de notre combattant de la liberté parce que cela ne s’est pas très bien passé pour lui.

Et bien sûr (comme toujours) nous avons Bernard assis sur la touche, à cheval sur les deux extrêmes de ce conflit brassicole. Le rôle de Bernard dans Westworld a été essentiellement de jouer l’idéaliste, la personne qui veut jeter un pont entre les deux côtés et mettre fin au conflit sans faire de victimes massives. Ce genre d’idéalisme à la suite de ce que Dolores et les humains ont fait à Bernard le rend certainement noble, et il serait difficile de prétendre qu’il n’est pas le personnage le plus «moralement bon» de cette série.

Cela dit, le fait d’être le “bon gars” ne rend pas nécessairement Bernard juste. L’unité est-elle un objectif admirable? Bien sûr, mais je ne peux pas dire que c’est réaliste. Ce n’est certainement pas plus réaliste que l’idée que Bernard puisse se cacher sous un faux nom dans une boucherie où il y a un accès à Internet. Et voilà, Bernard est parti pour essayer de retourner à Westworld pour une raison ou une autre, où il ramènera supposément de vieux joueurs dans le jeu d’une manière ou d’une autre.

Bien qu’il y ait beaucoup d’enregistrement et de rétablissement en cours dans «Parce Domine», il est important de noter que cet épisode ne se sent jamais éparpillé ou surchargé. En rationalisant les intrigues en quatre personnages focalisés dans Dolores, Caleb, Bernard et Charlotte, Nolan est capable de déplacer la mise au point en douceur vers et depuis les quatre intrigues que lui et Joy ont écrites sans nous donner l’impression qu’ils sont passés trop vite. C’est essentiel pour arpenter un épisode comme celui-ci, où nous devons nous remettre en contact avec les personnages après une si longue pause. Il prépare également le terrain pour ce qui semble être le ton de cette nouvelle saison, qui semble se pencher un peu plus sur la progression de l’intrigue que sur les astuces narratives. Il y a encore du mystère ici, mais ce mystère ne submerge pas l’intrigue qui permet à Westworld de prendre un pied solide dès la sortie de la porte.

Quelques réflexions finales:

• Bienvenue à nouveau dans notre couverture Westworld pour la saison trois! Avec Game of Thrones terminé, c’est mon émission préférée dont je veux parler et j’ai hâte de participer à la nouvelle saison.

• Comme prévu, Maeve est de retour malgré sa mort lors de la finale de la saison deux. Elle se réveille dans ce qui ressemble à l’Allemagne nazie de la Seconde Guerre mondiale avec une arme à la main et des Allemands morts et attachés à des chaises autour d’elle, donc ça va être un choc culturel. Je suppose que c’est une simulation qu’elle a été mise en place par quelqu’un chez Delos pour une raison quelconque, mais nous verrons.

• Les boutons de l’application Rico permettant de rejeter ou d’accepter des travaux indiquent «Non merci, j’aime être basique» et «Fuck Yeah». Attention, futur réseau criminel. Vous ne voulez pas que vos clients se coupent à tous les niveaux.

• Douchebag «nous vivons dans une simulation», la petite amie de Roderick, le riche garçon de Roderick, tient le fil de la nuit: «Ce ne serait pas la première fois qu’il est conduit par quelque chose d’un pouce et demi de long.» Je ne sais pas combien nous allons voir d’elle, mais je l’aime bien.

• Finaliste pour la ligne de la nuit: Charlotte disant aux dirigeants de Delos que «les robots ne tuent pas les gens. Les gens tuent des gens. »

• Nous sommes hors du parc, mais nous avons toujours des versions pour piano de la musique populaire. Dans ce cas, c’est “Dissolved Girl” de Massive Attack alors que Dolores entre dans l’événement social pour Liam. D’autres indices musicaux incluent “99 Luftballoons” et “Bubbles Buried in this Jungle” lors de la rencontre de Caleb avec Ash et Giggles, Sevdaliza “Human” à l’exposition d’art et Pulp “Common People” alors que Martin essaie de quitter Dolores.

• Félicitations à Bernard pour avoir atteint un nouveau niveau de paranoïa, mais mec. Si vous pensez que Dolores vous contrôle, je ne ferais pas beaucoup confiance à vos auto-diagnostics.

