Westworld 3.02 Review – «The Winter Line»

[Avertissement:[Warning:les spoilers abondent pour ceux qui n’ont pas vu l’épisode de Westworld de dimanche.]

L’une des critiques les plus importantes que j’ai vues à propos de Westworld concerne la nature même des lieux de l’émission. Le succès de science-fiction de HBO est centré sur l’idée de formes de vie artificielles – les hôtes – qui ont un avantage inhérent en ce sens qu’elles peuvent être reconstruites tant que leur noyau reste intact et fonctionnel. Cela a conduit à quelques plaintes concernant l’émission. Premièrement, comment peut-on s’investir dans une émission dont les enjeux sont tels que la mort n’est pas potentiellement un obstacle? Après tout, si un hôte peut être placé dans un nouveau corps, les noyaux peuvent bien être sauvegardés n’importe où, et la conscience humaine peut être téléchargée dans un noyau pour devenir un hôte, quelqu’un peut-il même mourir? Pourquoi devrions-nous nous soucier de leurs luttes?

La deuxième critique vient dans un sens plus général: ce sont des formes de vie artificielles. Ils ne sont pas humains, et ils ne sont même pas vivants dans un sens traditionnel. Encore une fois, pourquoi devrions-nous nous soucier si un groupe de robots s’entre-tuent plus que nous ne serions le sort de tout ce qui peut être désactivé? Si votre plainte se présente sous cette forme, je dirais simplement que ce n’est pas le spectacle pour vous. Westworld a l’intelligence artificielle intégrée directement dans la formule, et il n’y a pas moyen de contourner cela. Ce n’est pas une mauvaise chose et cela ne rend pas le spectacle mauvais ou le spectateur mal; tous les spectacles ne sont pas pour tout le monde. Il y a une discussion plus large à avoir sur l’empathie envers l’Autre dans la science-fiction, mais cela mériterait un article qui lui est propre.

Maintenant, en ce qui concerne la première partie, c’est potentiellement tout à fait valable. Dans une histoire où la mort a une solution de contournement facile, il est facile de perdre l’adhésion émotionnelle de vos téléspectateurs. C’est le problème de Superman – si nos héros ne peuvent pas perdre, pourquoi nous soucions-nous quand ils gagnent ou sont renversés? C’est un problème avec lequel tout, des bandes dessinées aux films d’horreur en passant par la lutte (insérez le thème de John Cena ici), a parfois eu du mal. Et même si le Westworld de cette semaine n’aidera pas les gens qui sont fatigués de voir des gens ramenés d’entre les morts, cela aide à mettre les enjeux au point en se concentrant sur ce qui se passe avec Maeve et Bernard.

Westworld a été principalement à la base de l’histoire de trois personnes et de leur cheminement face au traumatisme d’être traité moins que les gens par ceux qui ont le pouvoir et les privilèges. Chacun d’eux a pris sa propre voie. Vous avez Dolores et sa poussée vers la révolution, Bernard et ses tentatives de recherche de compréhension, et Maeve qui veut juste en finir avec tout pour qu’elle puisse être avec son enfant. La saison dernière, la première de la saison de Dolores et un peu de Bernard, il est donc logique que cette semaine, nous nous concentrions principalement sur Maeve.

L’une des parties les plus convaincantes de Westworld est la façon dont ces trois personnages se comparent et se contrastent, et ce qui les pousse vers leurs chemins particuliers. Dolores est la jeune créature naïve et passionnée dont le monde est déchiré par la brutalité et dit: «Plus jamais ça», poussant ce concept à l’extrême. Maeve, d’autre part, a été créée pour être la femme plus âgée qui a tout vu et vécu le traumatisme qui a été construit dans son histoire. Elle est déjà endurcie pour le monde et n’a pas de soulèvement en elle; Maeve veut juste ce qui est important pour elle. Vous pouvez voir des analogues des deux dans les mouvements de défense des droits civiques, en particulier aujourd’hui. Elle est fatiguée de la douleur et de la mort; elle veut juste vivre sa vie libre et n’a pas la bande passante émotionnelle pour mener à bien une révolution sanglante.

Mais Maeve n’est pas moins déterminée que Dolores à suivre son propre chemin et elle fera ce qu’il faut pour y arriver. C’est exactement cette résolution qui est testée ici. «La ligne d’hiver» fait référence à une série de fortifications militaires qui ont été construites en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les lignes défensives ont finalement été percées par les forces alliées mais les ont ralenties pendant des mois, forçant leur poussée à venir à grands frais. Maeve a une ligne similaire lancée contre elle ici. Le scénario dans lequel elle est mise est un scénario littéral de Winter Line, existant dans un parc connu sous le nom de Warworld. À l’intérieur, elle doit passer par le cycle de la mort et de la répétition alors qu’elle se réoriente vers les règles qu’elle avait apprises à briser avant d’être abattue lors de la finale de la saison deux.

Cependant, ce n’est pas autant le cycle physique qui menace de ralentir Maeve que le retour émotionnel à la case départ. Alors qu’elle apprend la vérité sur sa situation et tente de se libérer, Maeve se retrouve à rencontrer plusieurs personnes de son passé récent, notamment les techniciens Felix et Sebastian, son amant / compagnon de combat Hector et le mauvais écrivain devenu bon gars Lee Sizemore. C’est un piège convaincant pour Maeve à jouer, mais elle ne prend pas trop de temps pour comprendre qu’elle est en fait dans ledit piège et Felix, Lee, et le reste sont des simulations comme le reste du monde.

Ce n’est pas horriblement surprenant pour nous, pour être juste (ou, une fois qu’elle s’en rend compte, pour Maeve). Passer d’un grand genre de cinéma américain classique (westerns) à l’autre (guerre) est une décision évidente, et même Lee serait plus subtil que cela. Mais il fournit le punch dont il a besoin. Et ici, nous obtenons les enjeux. Nous pouvons débattre de l’importance ou de l’importance de la mort dans cette émission. Je dirais que tant que les hôtes combattent des gens qui contrôlent les systèmes et la technologie dont ils dépendent, la mort peut toujours être définitive.

Mais le fait est que tout cela est théorique parce que les enjeux viennent de l’impact émotionnel que nos personnages principaux ont. Lee, Hector et Felix peuvent tous être ramenés – parfaitement acceptable pour moi parce que j’ai apprécié les trois personnages – et vous pouvez dire que cela diminue leur passage. Mais une simulation de Lee sous le contrôle de Serac donne à sa mort en homme bon un poids encore plus important car elle nous rappelle comment Lee est mort humain tout en soulignant les enjeux contre lesquels Dolores et Maeve se battent – quoique de manières différentes – en termes de entreprise qui peut essayer d’effacer littéralement la noblesse d’un homme en redémarrant un simulacre de lui aux paramètres d’usine. Même si nous ne pouvons pas comprendre à quel point cela est horrible pour les hôtes, ce que Thandie Newton vend effectivement ici, cela frappe près de chez nous parce que dans ce monde, des entreprises comme des gens comme Ford et Serac peuvent (et vont) le faire aux humains aussi. Ce ne sont pas seulement les hôtes qui sont en danger grâce à la capture de Delos de ces profils d’invités, et cela à lui seul établit des enjeux de série.

Alors que Maeve est sur son propre chemin de tentative de liberté (et nous y reviendrons sous peu), le chemin de Bernard vers la paix la traverse. Il a son propre analogue un peu comme Maeve et Dolores; Alors que Maeve en a marre du coût de l’idéalisme et que Dolores se bat avec passion pour son peuple, Bernard est la personne qui veut voir tout cela arriver à un équilibre. Bernard est bien l’Autre qui peut passer parmi les gens du pouvoir dans cette métaphore. Il est un analogue des jolis mutants d’apparence humaine des X-Men ou d’autres homologues de ce genre, fictifs et réels, qui ne sont pas immédiatement reconnus comme «pas normaux». En vérité, il ne savait pas qu’il n’était pas «normal» jusqu’à tout récemment en termes de chronologie de l’histoire. Cela lui donne une perspective d’être coincé au milieu et de ne voir aucun côté, humain ou hôte, souffrir.

Le problème pour Bernard est que la personne qui veut juste que tout le monde s’entende est souvent celle qui a les objectifs les moins réalistes, et aussi celle qui souffre le plus. Dolores est prête pour la guerre; Maeve ne se soucie pas qu’ils se tuent tous ou non. Et il est difficile de dire qu’aucun d’entre eux n’a tort dans cette situation, du moins de leur point de vue.

Quoi qu’il en soit, le chemin de Bernard le ramène aux vestiges de Westworld, où il trouve un tas de ses corps hôtes en double ainsi que Stubbs. Stubbs est confirmé comme étant un hôte et a tenté de se suicider – sous-entendu implicitement sur les ordres du «patron», bien que ce soit Ford ou Dolores n’est pas vraiment clair. Quoi qu’il en soit, le besoin de Bernard de trouver Maeve lui donne une raison de vivre pour l’instant – prolongée indéfiniment lorsque Bernard lui retire son agence avec une petite reprogrammation. Stubbs est un autre exemple d’un personnage qui semblait juste «là» dans la saison un et même des parties de deux, mais qui a été rendu intéressant par la capacité d’explorer la croissance de son personnage. Il se marie bien avec Bernard et ils devraient être un duo intéressant lorsqu’ils vont trouver Maeve.

Ahh oui, et revenons à Maeve, qui réussit à échapper magistralement à sa captivité. Ce n’est pas sans perte; elle doit laisser tous ses alliés dans la simulation. Mais elle sort – du moins, principalement jusqu’à ce que le drone qu’elle prend en charge soit abattu et que le cœur de Maeve soit abandonné. Pourtant, elle est sortie dans le monde réel où Serac l’attend. Il reconnaît ses compétences et a besoin d’elle pour faire face à Dolores, qui bousille ses plans. C’est ce qui place les deux protagonistes sur une trajectoire de collision, ce qui devrait être amusant à regarder.

Pour être honnête, j’étais préoccupé par Serac du point de vue du spectateur. Vincent Cassel est un acteur pour lequel je n’ai jamais eu autant d’amour. Ses performances comportent une antipathie inhérente qui a entaché la plupart de ses personnages. Nous n’en avons vu qu’un peu ici, mais il montre déjà un joli mélange de charme et de menace qui le rend fascinant. C’est le genre de performance dont il a besoin pour Serac et jusqu’à présent, je suis d’accord avec sa prise. C’est certainement un personnage qui semble être capable de tenir ses menaces, mettant un point d’exclamation sur un nouveau point de conflit intéressant pour la série qui devrait bien le servir à l’avenir.

Quelques réflexions finales:

• Non pas que cela soit pertinent pour la façon dont il est intégré dans le scénario, mais il est extrêmement malheureux qu’un motif visuel pour cette saison soit une couronne comme le montrent les graphiques «Divergence» et la peinture dans la pièce où Maeve se réveille.

• Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss obtient un caméo dans un double œuf de Pâques quand ils sont vus comme des techniciens de laboratoire dans Fantasy World avec un dragon de type Drogon, apparemment sur le point de le vendre au Costa Rica (où se trouve Jurassic Park / Isla Nubar dans le monde).

• Maeve et Lee, sans surprise, obtiennent beaucoup de belles lignes pour plaisanter d’avant en arrière. La ligne de la nuit va à Maeve, répondant à Lee “Juste heureux qu’ils m’aient manqué” avec, “Ruse de vous pour en faire une cible si compacte.”

• En parlant de Maeve, j’ai apprécié la façon dont elle avait de moins en moins de temps pour le cadre de l’histoire de Warworld chaque fois qu’elle se réveillait. C’était très joyeux Death Day / Groundhog Day.

• J’aime la prémisse de Maeve surchargeant le système en lui demandant de répondre à une équation impossible, bien que je ne suis pas sûr que le simple fait de demander à deux hôtes suffirait à provoquer des problèmes. Les capacités techniques sont évidemment fluides dans ce contexte, et je comprends pourquoi, mais je me suis arrêté là-dessus.

• Serac a essentiellement dit qu’il était un futuriste, un terme auto-défini que presque personne n’a jamais dit en science-fiction dans un contexte qui s’est bien passé pour n’importe qui (par exemple Tony Stark lors de la bande dessinée Civil War storyline, entre autres).

• La semaine prochaine: nous apprendrons peut-être qui est vraiment dans le corps de Charlotte! Mon argent est sur Angela.

